Zombie-Shooter Left 4 Dead 2 endlich uncut bei uns spielbar – Hat nur 11 Jahre gedauert

Endlich, nach „nur“ über einem Jahrzehnt, kommt die ungeschnittene Fassung von Left 4 Dead 2 nach Deutschland. Entwickler Valve hat das Spiel erneut prüfen lassen.

Darum geht es: Left 4 Dead 2 ist ein Koop-Third-Person-Shooter, in dem ihr zusammen mit Freunden Zombies abknallen müsst, um zu überleben. Mittlerweile hat das Spiel bereits ein paar Jahre auf dem Buckel. Es erschien vor rund 11 Jahren, am 17. November 2009. Hierzulande war das Spiel allerdings nur in einer geschnittenen Fassung verfügbar.

Deshalb war das Spiel bisher zensiert: Damals wurde Left 4 Dead 2 als zu brutal eingestuft und wurde auf die Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen. Die unzensierte Fassung wurde indiziert, hier in Deutschland durfte das Spiel nur mit einigen Schnitten veröffentlicht werden.

Das ist jetzt passiert: Wie Entwickler Valve selbst bekannt gegeben hat, hat man das Spiel auf Anfrage nun erneut von der USK und von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) prüfen lassen (via Steam).

Nach der erneuten Prüfung wurde die Zensierung nun aufgehoben und Left 4 Dead 2 ist endlich auch hier in Deutschland in ungeschnittener Fassung spielbar. Nach Doom ist es also der nächste Titel, der nachträglich Uncut nach Deutschland kommt.

Endlich kann man Zombies so abknallen, wie es gedacht war.

Ihr könnt nun auch in Deutschland Zombies zerstückeln

Wie kann ich meine zensierte Fassung “uncut machen”? Besitzer der Steam-Version können ein kostenloses Update via Steam herunterladen und so ihre zensierte Fassung upgraden.

Was genau ändert sich? Die Seite Schnittberichte hat sich genau angeschaut, welche Elemente in der deutschen Fassung bisher geschnitten waren. Dazu gehören beispielsweise:

Das Cover

Intro

Leichen lösen sich nach dem Kill auf

Splatter-Effekte wie abtrennbare Körperteile

Wunden bei Spielern

Blutspritzer auf Waffen und dem Spielerbildschirm

All diese Schnitte können nun entfernt werden.

Einen Vergleich zwischen Cut und Uncut seht ihr in diesem Video:

Zensur in Spielen kann ganz unterschiedliche Ausmaße annehmen. Das Remaster von Call Of Duty: Modern Warfare 2 erschien beispielsweise gar nicht erst in Russland. Grund war wohl eine kontroverse Mission, in der eine russische Terrorzelle Zivilisten auf einem Flughafen massenhaft niederschießt.

