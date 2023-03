Neues MMORPG spielt in der Welt eines bekannten RPGs – „Die Nostalgie trifft mich hart“

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Was sagt ihr zu dem MMORPG? Habt ihr Zenonia mal gespielt? Welcher Teil gefiel euch am besten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Was ist das für ein Spiel? Bisher wissen wir, dass Zenonia Chronobreak ein MMORPG mit Cartoon-Grafik werden soll, das die Geschichte von Zenonia weiterführt. Beim Kampfsystem setzt es auf Non-Targeting, ihr müsst also nicht allzu viel selbst tun.

Die Entwickler Com2us Holdings kündigten Zenonia Chronobreak vor knapp einem Monat erstmalig an, zuerst sollte es „World of Zenonia“ heißen, doch den Titel änderten sie. Nun erschien der erste Teaser zum MMORPG.

Zenonia Chronobreak ist ein plattformübergreifendes MMORPG , das sich derzeit in Entwicklung befindet. Es spielt in der Welt von Zenonia, einem bekannten Mobile-RPG.

