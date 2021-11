YouTuber veranstaltet eigenes „Squid Game“ für 3,5 Mio Dollar mit 456 Spielern – So seht ihr es

Der Netflix-Hit „Squid Game“ hat den berühmten YouTuber MrBeast dazu bewogen, für mehrere Millionen US-Dollar seine eigenen Squid Games abzuhalten. Es sollen 456 Spieler mitmachen und sogar ein Preisgeld soll drin sein. Wann das echte Squid Game losgeht und wie ihr es sehen könnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist das Squid Game? Hinter dem Namen verbirgt sich eine äußerst erfolgreiche Netflix-Serie, die bis zum Erscheinen des ebenfalls sehr guten Acrane die Charts anführte. In der Serie treten 456 hoch verschuldete Menschen in Korea zu einer Reihe von Spielen an. Es winkt ein Preisgeld in mehrstelliger Millionenhöhe. Doch wer bei den Spielen verliert, wird brutal getötet.

Wer ist MrBeast? Der YouTube-Kanal MrBeast hat über 75 Millionen Abonnenten und ist damit auf Platz 12 der meistabonnierten Kanäle (via Socialblade).

Seine Karriere begann einst mit Minecraft-Videos, doch mittlerweile ist MrBeast vor allem für verrückte Challenges bekannt. So gab es eine Herausforderung, in welcher der Twitch-Streamer shroud Spieler in Apex Legends killt und jeder Kill eine Spende bedeutet.

Außerdem will er ein erfolgreiches Team in LoL gründen. Im Bereich seiner verrückten Challenges plant der YouTuber eine echte Version vom Squid Game.

MrBeasts echtes Squid Game – So läuft es ab

Wie wird das Squid Game laufen? MrBeast hat laut eigenen Angaben um die 2 Millionen US-Dollar investiert, um seine eigene Squid-Game-Arena zu bauen. Darin sollen dann tatsächlich 456 Teilnehmer, darunter diverse Content-Creator, eine reihe von typischen Squid-Game-Disziplinen abhalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Freilich wird dabei niemand umgebracht, aber bei den Details hat MrBeast wohl keine Kosten und Mühen gescheut. Sogar die Unterkünfte der Spieler sollen wie in der Serie aussehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Wann und wo findet es statt? Das Squid Game von MrBeast wird auf seinem YouTube-Channel übertragen. Am Mittwoch, dem 24. November, ist es soweit.

Was gibt es zu gewinnen? MrBeast soll insgesamt 3,5 Millionen US-Dollar in das Projekt seines eigenen Squid-Games investiert haben. Da bereits 2 Millionen für die Schauplätze und Organisation verwendet wurden, dürften noch 1,5 Millionen Dollar als Preisgelder übrig bleiben. Ob die – getreu der Serie – an den letzten „Überlebenden“ ausgezahlt werden, oder ob das Geld verteilt wird, ist noch nicht bekannt.

Sicherlich kann man diskutieren, ob eine Nachstellung eines grausamen Wettkampfs zum Spaß der Zuschauer ethisch vertretbar ist. Wer jedoch mehr zum Thema haben will, kann sich unsere Liste von Online-Spielen ansehen, die ideal für Fans vom Squid Game sind.