Der ehemalige Overwatch-Profi Félix “xQc” Lengyel (27) gehört zwar zu den größten Streamern auf Twitch, doch wenn es darum geht, eine “echte Berühmtheit” anzuschreiben, wird er nervös. ChatGPT soll helfen.

Um welche Rapperin geht es? In einem Stream sah sich xQc das neue Musikvideo der amerikanischen Rapperin Isis “Ice Spice” Gaston (23) zu ihrem Song “Pincess Diana” an.

Ein Vers der 23-Jährigen lautet: “He gon’ hit hit up my ‘Gram, If he smart, h gon’ act like a fan”, zu Deutsch etwa “Er wird sich auf Instagram bei mir melden, wenn er clever ist, tut er so, als sei er ein Fan.” Das nahm sich xQc zu Herzen und wollte sofort ein Interview mit Ice Spice organisieren.

Bei der Zusammenstellung der Nachricht fehlten dem Streamer, der sonst für seinen Redefluss bekannt ist, die Worte. Er fragte prompt den Chat-Bot ChatGPT um Hilfe.

xQc holt sich Hilfe von ChatGPT

Was bezweckte xQc? Der Streamer erklärte, er würde gerne ein Interview mit Ice Spice führen, das wäre bestimmt “ziemlich lässig”. Kurzerhand beschließt er, der “Anleitung” aus dem Musikvideo zu folgen, besucht den Instagram-Account der Rapperin und beginnt zu schreiben: “Hey, großer Fan!”

So richtig zufrieden ist er aber noch nicht. Nachdem er seinen Chat um Rat gefragt hat, beschließt er, sich professionelle Hilfe zu suchen: in Form von ChatGPT. In seiner Nachricht an den Chat-Bot schreibt xQc, er sei ein niedriger, “E-Tier”-Promi beziehungsweise ein Content Creator und wolle ein Gespräch mit einer berühmten Sängerin anfangen. Sie sage, die Nachricht solle von einem Fan stammen.

Das GPT-4-Modell legt sofort los und haut einen Absatz nach dem anderen raus. Das Ergebnis überzeugt den Streamer allerdings nicht. Einen Zusammenschnitt des Streams könnt ihr euch hier in englischer Sprache anschauen:

Emoji statt künstlicher Intelligenz

Was war das Problem? Es scheint, als sei der Chat-Bot etwas übers Ziel hinausgeschossen. In der Nachricht trägt ChatGPT ziemlich dick auf: Er wolle seine tief empfundene Bewunderung ausdrücken, die Musik der Künstlerin sei der Soundtrack seiner wertvollsten Erinnerung, das neue Album nicht weniger als ein Meisterwerk.

Als ChatGPT nach 3 Absätzen immer noch nicht fertig ist und gerade davon spricht, als Kollege die Herausforderungen der Industrie zu kennen, gibt xQc auf: “Was soll’s, ich sende einfach eine private Nachricht.”

Was schreibt xQc am Ende? Nach sorgfältiger Überlegung findet xQc schließlich genau die richtigen Worte:

Ich schreibe “Hey” mit acht Ypsilons und ich schreibe “Was geht?” Und dann setze ich dahinter ein Emoji: Eis Emoji, errötendes Emoji und dann Cowboy-Emoji. Erledigt. Ich hab’s schon abgeschickt. Was denkt ihr, ist das schlecht?

Seine Nachricht sei immerhin kreativ und lustig, so der Streamer. Selbst wenn sich die Rapperin nicht melden sollte, werde er sie wahrscheinlich zum Lächeln bringen, daran werde sie sich erinnern – auch, wenn sie sich fremdschämen sollte.

Ob Ice Spice reagiert hat, ist nicht bekannt.

