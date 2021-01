Würdet ihr ein MMORPG ohne Quests spielen?

Quests sind aus modernen MMORPGs mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Oder doch? Wie würdet ihr ein MMORPG völlig ohne Quests finden?

Das Konzept der Quests ist so alt wie das RPG-Genre selbst und wurde schon während der ersten „Pen and Paper“-Runden von Dungeons and Dragons gerne genutzt.

Zusammen mit seinen Mitstreitern erhielt man von dem Spielleiter einen Auftrag, eine Quest, die die unterschiedlichsten Formen annehmen konnte:

Erledigt die Räuberbande, die die Umgebung terrorisiert

Besiegt das große Monster, das ein Dorf bedroht

Ein wichtiges Item wurde geklaut. Holt es zurück

Eine mysteriöse Krankheit breitet sich in der Stadt aus. Findet ein Gegenmittel

Die Prinzessin wurde entführt!

Die Liste kann unendlich lang so weitergehen. Als das RPG-Genre im Gaming sich auf MMORPGs ausweitete, kam auch hier das bekannte Konzept der Quests zum Einsatz.

Das ist das Problem: Allerdings haben Quests in MMORPGs oft mit Kritik zu kämpfen. Vor allem „Fetch-Quests“ sind bei Spielern oft unbeliebt und werden als billige Lückenfüller betrachtet. Es handelt sich dabei um Quests, die den Spieler mit relativ belanglosen Aufgaben beschäftigt halten sollen.

Dazu gehören zeitlose Klassiker wie: „Hol mir weitere 50 Wolfspelze“ oder „Töte 200 Orks in diesem Gebiet“. Es sind Aufgaben, die nicht gerade Stunden von Spaß und Spannung versprechen.

Schon in DnD haben die Spieler von ihren Spielleitern Aufgaben und Quests erhalten. Dort musste man den NPCs aber eher selten Unmengen an Items bringen.

Sie liefern oft aber ausreichend Belohnung in Form von EXP und Geld, dass man sie als Spieler doch irgendwie machen will oder gar muss, weil man sonst mit dem Leveln nur schleppend vorankommt.

Entsprechend wünschen sich Spieler oft, dass das Quest-Design in MMORPGs überarbeitet und spannender wird. Aber wie würdet ihr ein MMORPG völlig ohne Quests finden? Würdet ihr ein solches Spiel spielen?

Sind Quests vielleicht ein veraltetes Konzept, das in modernen MMORPGs keinen Platz mehr hat? Oder sind Quests weiterhin nicht wegzudenken? Was macht eurer Meinung nach gute Quests aus? Stimmt ab und schreibt es in die Kommentare!