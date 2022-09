Der Lichkönig Arthas ist der große Boss in World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic. Doch was sind die großen Schätze, die ihr dabei erbeuten könnt?

Was hat es mit dem Arthas Loot auf sich? Am Ende der Kampagne von Wrath of the Lich King geht es in die mächtige Eiskronenzitadelle. Dort wartet Arthas auf euch und nach einem epischen Kampf und einem großen Opfer kann er am Ende besiegt werden. Sobald der Leichnam des Lichkönigs den kalten Boden seines Thronsaals küsst, ist es Zeit zum Plündern!

Denn warum sonst sollte man sich die Mühe machen, einen solchen starken Gegner anzugreifen? Der Lohn der Mühen ist vielfältig, doch einige Items stechen als besonders begehrenswert aus dem Loot des Lichkönigs heraus.

Das sind die größten Schätze des Lich Königs!

Die folgenden Items sind besonderer Loot, den der Lichkönig gelegentlich bei seinem Ableben abwirft oder die man sich durch harte Quest-Arbeit verdienen muss. Dabei ist solcher Top-Loot keinesfalls garantiert und viele Gilden haben spezielle Methoden ausgearbeitet, wie sie ihre verdienten Mitglieder mit den Items aus dem Nachlass des Lichkönigs beschenken können. Überlegt euch also am besten vor dem Aufbruch in die Eiskronenzitadelle, wie ich die Beute optimal verteilt.

Unbesiegbar – Das Mount, das Leute heute noch farmen!

Was ist das? Hier handelt es sich um ein besonderes, fliegendes Reittier, das es nur vom Lichkönig gibt. Und zwar nur in der hammerharten 25-Personen-Version im heroischen Modus. Und selbst dann ist das Reittier keinesfalls ein garantierter Drop. Das Mount ist so selten, dass Spieler es im regulären Retail-WoW auch heute noch regelmäßig in der Eiskronenzitadelle farmen.

Das Reittier ist tatsächlich das legendäre Pferd, das Arthas in der Kampagne in Warcraft 3 reitet. Außerdem steht ihm sein treues Ross auch noch zur Seite, als der gefallene Prinz die Krone des Lichkönigs trägt. Unbesiegbar ist ein untotes, gepanzertes Pferd, das zudem fliegen kann. Dem treuen Ross ist übrigens sogar ein Lied gewidmet, das man im Openic-Cinematic von Wrath of the Lich King hören kann.

Schattengram – Eine starke Axt!

Was ist das? Hier bekommt ihr eine besonders starke, zweihändige Axt im legendären Seltenheitsgrad. Die Waffe droppt nicht regulär beim Lichkönig. Vielmehr müsst ihr sie euch im Laufe einer harten Questreihe mühsam verdienen. Die Waffe wird in dieser Reihe aus dem alten Hammer von Arthas aus seiner Zeit als Paladin erneut geschmiedet und am Ende bekommt ihr die finstere Axt Schattengram.

Um das Teil zu bekommen, müsst ihr euch bei der Eiskronenzitadelle mit der Fraktion des “Äschernen Verdikts” gut stellen. Wenn ihr mit ihnen den Status “Freundlich” erreicht habt, könnt ihr eine Quest annehmen, in deren Verlauf ihr dann schließlich die Waffe “Schattenschneide”, die Vorläuferwaffe zu Schattengram.

Bis dann hin müsst ihr aber viel Arbeit erledigten, darunter 50 Schattenfrostsplitter farmen, die nur im 25-Personen-Modus des Raids zu finden sind. Habt ihr all diese zermürbende Arbeit erledigt, bekommt ihr endlich Schattengram, eine mächtige Axt, die Todesritter, Paladine und Krieger nutzen können.

Die Axt hat eine Item-Stufe von 284 und drei Sockelplätze. Sie erhöht eure kritische Trefferwertung sowie den Rüstungsdurchschlag. Außerdem können eure Angriffe einen Buff aufbauen, der am Ende in einer Explosion endet, die alle Gegnern im Umkreis mit Chaosschaden verletzt.

Der finale Teil der Quest bringt euch dann schließlich in den Kampf gegen den Lichkönig am Ende des Schlachtzugs. Doch was dann passiert, erfahrt ihr im folgenden Absatz.

Spezielles Angebot: Falls ihr übrigens erst jetzt in WoW Classic einsteigt oder ihr euch nicht mühsam die passende Ausrüstung sowie das nötige Level für Wrath of the Lich King zusammengrinden wollt, dann nutzt ein besonderes Angebot von Blizzard und sichert euch spezielle Falls ihr übrigens erst jetzt in WoW Classic einsteigt oder ihr euch nicht mühsam die passende Ausrüstung sowie das nötige Level für Wrath of the Lich King zusammengrinden wollt, dann nutzt ein besonderes Angebot von Blizzard und sichert euch spezielle Aufwertungspakete . So bekommt ihr unter anderem einen Charakter auf Level 70, passende Ausrüstung, Gold und spezielle Items.

Die versiegelte Truhe – Ein Quell weiterer Geheimnisse!

Was ist das? Wie schon angedeutet, gibt es eine besondere Belohnung, wenn ihr Schattengram führt und den Lichkönig umhaut. Dann droppt er nämlich für jeden Träger der legendären Axt ein besonderes Item: Eine versiegelte Kiste.

Die Kiste wiederum könnt ihr dann “entsiegeln” und zum Vorschein kommen ein paar persönliche Items aus Arthas Vergangenheit. Die Items sind:

Blut von Sylvanas

Abzeichen der Silbernen Hand

Arthas Übungsschwert

Jainas Medaillon

Alexandros Seelensplitter

All diese Gegenstände wiederum könnt ihr dann in weiteren Quests verwenden und noch mehr coolen Loot abstauben. So gibt euch Sylvanas für die Phiole mit ihrem Blut eine Spieluhr, die eine traurige Melodie, das legendäre „Lament of the Highborne“, das Wehklagen der Hochgeborenen, spielt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt So hört sich das Lied aus der Spieluhr auf der BlizzCon an.

Das Abzeichen wiederum gewährt euch ein Kleidungsstück, das euch mit Licht erfüllt. Für das Schwert gibt es ein Item, das euch in einen Frostzwerg verwandelt. Jaina wiederum kann euch mit dem Medaillon ein Portal direkt nach Dalaran öffnen. Der Seelensplitter verschafft euch ein weiteres Reittier, das ordentlich Eindruck schindet.

Ihr seht also, es lohnt sich, den Lichkönig gleich mehrfach umhauen und ihm all seine Schätze zu rauben. Wenn ihr euer Wissen über das neue Addon Wrath of the Lich King Classic testen wollt, dann schaut doch mal in unser Quiz rein!