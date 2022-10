Erzählt mal: Wie viel Geld würdet ihr für einen einzigen Skin ausgeben?

In Pokémon GO könnt ihr gegen Team GO Rocket kämpfen. Wir zeigen euch, wie ihr das Rocket-Radar sammeln könnt und die Rocket-Bosse findet.

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

So könnt ihr abstimmen: Verratet uns eure Meinung zu den Skin-Kosten in den Umfragen. Beachtet dabei: Jeder hat pro Umfragekasten nur eine Stimme und eure Auswahl kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden.

Der Grund, warum wir dieses Mal die Umfrage in zwei Teile gegliedert haben, ist die Unterteilung von Free-to-Play Spielen und Bezahltiteln. Denn es macht doch einen Unterschied, ob man bereits für das Spiel an sich zahlt und obendrauf Geld für Skins ausgibt oder eben kostenlos zockt und sich dann im In-Game-Shop austobt.

Mikrotransaktionen in Spielen sind keine Besonderheit. Durch sie können die Spieler In-Game-Gegenstände kaufen. Neben Spielinhalten wie Waffen oder Charaktere können auch sogenannte Skins erworben werden, also kosmetische Items, die Figuren innerhalb des Spiels verändern. Sie liefern euch dabei in der Regel keinen strategischen Vorteil, sondern „hübschen“ den Charakter auf.

