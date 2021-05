Ashes of Creation ist ein Sandbox-Fantasy-Online-Rollenspiel, das von Intrepid Studios entwickelt wird. In dem Studio sind viele ehemaligen Entwickler des gecan...

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr etwas Spannendes diese Woche erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare.

Die Diskussion der Woche: Wir von MeinMMO möchten von euch wissen, ob ihr überhaupt noch Klassen in einem MMORPG haben möchtet oder lieber einen klassenloses System favorisiert. Zur Umfrage geht es hier: Wollt ihr überhaupt noch feste Klassen in MMORPGs haben?

Der Aufreger der Woche : Es geht noch immer um den Shop von New World. Inzwischen hat sich der große Twitch-Streamer Asmongold gemeldet und generell über Shops in MMORPGs gesprochen. Er behauptet: „Ihr bezahlt dafür, dass sie die Spiele absichtlich schlecht machen.“

Vom 17. bis 22. Mai gab es wieder einige spannende News rund um die MMORPGs. Im Fokus standen diese Woche Ashes of Creation mit neuen Infos zu Alpha und Swords of Legends Online mit dem Start der Closed Beta.

Insert

You are going to send email to