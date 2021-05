Wollt ihr überhaupt noch feste Klassen in MMORPGs haben?

MMORPGs bieten ihren Spielern verschiedene Systeme, wenn es um Klassen geht. Welche davon spielt ihr am liebsten?

Darum geht’s: Die Idee hinter Klassen und Klassensystemen gibt es in RPGs schon seit ihren Ursprüngen in den Pen-and-Paper-Spielen. Man schlüpft in die Rolle eines Kriegers, Magiers oder Schurken, um gegen Monster und Ungeheuer in den Kampf zu ziehen.

Dieses Konzept wanderte fast nahtlos auch in die MMORPGs über. Schon seit den frühsten Anfängen des Genres gab es in den Spielen entweder feste Klassen oder Systeme, bei denen sich die Spieler die Skills für ihre Charaktere zusammensetzen konnten.

Im Laufe der Zeit wurden diese Systeme immer vielfältiger. Es gibt in MMORPGs verschiedene Arten von Klassen-Systemen:

Feste Klassen mit nur einer Skillung

Feste Klassen mit mehreren Skill-Bäumen

Feste Klassen mit einem Zweitklassen-System

Klassenloses System: Eine Auswahl aus Skill-Bäumen, die man mischen kann

Klassenloses System auf Basis von Ausrüstung

Sie alle haben ihre Vor- und Nachteile, aber welche spielt ihr am liebsten? Verratet es uns in unserer Umfrage.

So könnt ihr abstimmen: Eure Stimme könnt ihr in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Bedenkt, dass ihr nur eine Stimme habt und eure Wahl nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Wenn ihr das Klassensystem, das euch am meisten zusagt, in der Liste nicht findet, dann schreibt es uns in die Kommentare und erzählt, was daran cool ist.

Also erzählt mal: welche Systeme gefallen euch am meisten? Habt ihr lieber feste Klassen mit verschiedenen Skillungen oder gar keine Klassen und sucht euch eure Skills selbst zusammen? Gibt es ein MMORPG, das das Klassen-System eurer Meinung nach absolut perfekt getroffen hat?

Schreibt es uns in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!