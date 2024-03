„Ich habe Gänsehaut“: Star aus John Wick stellt euch in 7 Minuten das kommende RPG-Highlight 2024 vor

Die Verantwortlichen von Capcom haben für Dragon’s Dogma 2 einen Trailer veröffentlicht, den sich alle RPG-Fans aus gleich zwei Gründen anschauen sollten. Zum einen stellt euch ein bekannter Schauspieler mit seiner wunderbaren Erzählerstimme das Rollenspiel im Detail vor. Zum anderen gab’s bisher kein Video, das Bereiche wie das Kampfsystem so eindrucksvoll gezeigt hat.

Welcher Schauspieler stellt Dragon’s Dogma 2 vor? Der britische Schauspieler Ian McShane führt euch durch die Welt und Features des neuen Capcom-Rollenspiels. Ihr kennt ihn sicherlich als Hotelmanager und guten Freund von John Wick.

Der preisgekrönte Mime hat aber auch in Filmen wie Die Säulen der Erde, Hellboy – Call of Darkness oder Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten mitgespielt. Auch viele Serien stehen in seiner Vita. Zuletzt gab’s etwa einen Gastauftritt in One Piece.

Hier seht ihr den Trailer zu einer der vielseitigsten Berufungen im Spiel – dem Kriegsmeister:

Dragon's Dogma 2 macht euch mit einer Klasse zum Meister aller Waffen

Der Brite ist darüber hinaus aber auch ein umtriebiger Voice-Actor, der animierten Figuren seine fantastische Stimme leiht – etwa in Coraline, Kung Fu Panda, Shrek der Dritte oder Der goldene Kompass.

Worum geht’s in dem neuen Trailer? In mehr als sieben Minuten stellt euch Ian McShane diverse Bereiche von Dragon’s Dogma 2 vor. Euch erwarten Hintergrundinformationen zu eurem Erweckten, der sich mit einem mächtigen Drachen anlegen muss, und seinen Vasallen.

Weiterhin werden euch die beiden Nationen Vermund sowie Battahl und ihre jeweiligen Besonderheiten vorgestellt. Während der Erweckte in Vermund zum Beispiel wie ein vom Schicksal gekrönter Monarch behandelt wird, beäugen ihn die Stämme aus Battahl wie einen Außenseiter, der großes Unglück mit sich führt.

Im letzten Drittel des Videos erfahrt ihr dann mehr zu den Monstern von Dragon’s Dogma 2, begleitet von zahlreichen Gameplay-Szenen, in denen ihr das Kampfsystem des Rollenspiels präsentiert bekommt. Doch schaut am besten selbst auf YouTube vorbei (kann dank Altersbeschränkung nur dort gesehen werden).

Was sagt die Community zum Trailer? In den Kommentaren auf YouTube zeigen sich viele Spieler begeistert:

Aerhelios schreibt: „Das ist der bisher beste Trailer für Dragon’s Dogma 2.“

pablokusanagi5868 schwärmt: „Ian hat so eine gottgleiche Stimme, heiliger Mist, das war großartig.“

Auch theclapbackking8291 hinterlässt Lob: „Die Kämpfe kommen in dem Video noch besser zur Geltung als in den vorherigen.“

„Ich hatte Gänsehaut, während der Vorstellung der Monster. Das ist ganz klar das Spiel, auf das ich mich am meisten freue“, fasst Youtube-Nutzer carllabissiere sein Seherlebnis zusammen.

Was ist eigentlich noch mal Dragon’s Dogma 2? Hierbei handelt es sich um die Fortsetzung eines Rollenspiels von Capcom aus dem Jahr 2012, das am 22. März 2024 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S erscheinen wird.

Zu den Besonderheiten der Reihe gehören das flexible Klassensystem rund um die Berufungen sowie die Möglichkeit, das Abenteuer an der Seite mehrerer Vasallen (sogar von anderen Spielern) anzugehen.

Einen optionalen Koop-Modus gibt’s aber nicht. Dragon’s Dogma 2 ist ein Action-Rollenspiel, das sich voll auf die Einzelspieler-Erfahrung fokussiert. Entsprechend großen Wert legen die Designer auf die Glaubhaftigkeit der Welt, in der Reisende, Händler und Soldaten ihrem täglichen Tagesablauf nachgehen und eigene Ziele sowie Motivationen besitzen.

