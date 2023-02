Welches Spiel ist eure große Gaming-Liebe?

Jeder von uns hat das eine Spiel, das man mehr liebt als alle anderen. Erzählt uns von eurer großen Gaming-Liebe in unserer FYNG-Umfrage.

Gaming ist ein sehr leidenschaftliches Hobby. Unsere Lieblingsspiele bieten uns viele Stunden an Erlebnissen, an die wir uns noch Jahre später erinnern. Wir erleben darin Abenteuer in fantastischen Welten, auf fremden Planeten oder in anderen Zeitepochen.

Wir schlüpfen in die Rollen von Abenteurern, Rittern, Space Marines, Tintenfischen, Katzen, Untoten und zahllosen anderen Charakteren. Es wird ja nicht umsonst gewitzelt, dass Gamer nicht ein Leben haben, sondern viele.

Vor allem haben wir aber alle dieses eine Spiel, das es uns so richtig angetan hat. Das Game, von dem man gar nicht mehr genug bekommen konnte. Vielleicht hat man sich dabei in der Geschichte und der Spielwelt völlig verloren, sodass man gar nicht mehr aufhören wollte. Oder man hat in dem Game unvergessliche Abenteuer mit seinen Freunden erlebt, die es zu etwas ganz Besonderem gemacht haben.

Welches Spiel ist es, das euch bei dieser Beschreibung als Erstes in den Sinn kommt? In einem Video haben wir euch schon unsere Lieblingsspiele mitgeteilt, jetzt seid ihr dran!

Da es mittlerweile so viele Games gibt wie Sand am Meer, lassen wir diese Umfrage offen. Schreibt uns einfach in die Kommentare, welches Spiel eure große Gaming-Liebe ist und was es für euch so besonders macht.

Wie seid ihr auf euer Lieblingsspiel aufmerksam geworden? War es Zufall oder habt ihr es vor dem Release schon heiß erwartet? Was war der besondere Funke, der euch an dem Game so begeistert hat? Oder habt ihr vielleicht sogar mehrere? Lasst uns zusammen über unsere Lieblings-Games schmachten.

Oft ist unser Lieblingsspiel gar nicht das Erste, das wir je gespielt haben. Vor allem bei Leuten, die in den Zeiten von Pong und Space Invaders ins Gaming eingestiegen sind. In einer anderen Umfrage könnt ihr uns übrigens verraten, wann ihr eure Liebe zum Gaming entdeckt habt.

