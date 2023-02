YouTuber-Paar begeistern auf ihrem Kanal Hunderttausende – „Wir wussten nicht so recht, was wir erwarten sollten“

Auf dem YouTube-Kanal „Boy Meets Girl“ liefern Taryn und Nick ihren Zuschauern spaßige Gameplay-Videos, in denen sie zeigen, wie es ist, den Koop-Spielpartner gleichzeitig auch zu daten. MeinMMO hat dem Paar einige Fragen zu den Hintergründen des Kanals und ihrer Beziehung gestellt. Der Artikel ist Teil unserer Aktion Find Your Next Game: Love Edition.

Taryn und Nick sind auf ihrem gemeinsamen Kanal „Boy Meets Girl“ aktuell sehr erfolgreich auf YouTube. Seit ihrem ersten Video, das am 05. Juni 2021 erschienen ist, laden sie regelmäßig neue Gameplay-Videos hoch und konnten 114.000. Subscriber für sich gewinnen.

Die YouTuber sind vor allem für ihre Spielreihe: “Made my Girlfriend Play” bekannt, in der sich Taryn an für sie neue Spiele heranwagt und beide das Gameplay immer wieder auf witzige Weise kommentieren.

Doch auch „Date Nights“, in denen sie gemeinsames Gameplay zeigen und das erste „Made My Boyfriend Play”-Video könnt ihr auch ihrem Kanal finden.

MeinMMO hat den beiden YouTubern in einem schriftlichen Interview Fragen zum Kennenlernen, ihrer Beziehung und dem Kanal gestellt und erfahren, wie sich die beiden überhaupt kennengelernt haben und wie sich die Arbeit auf ihre Partnerschaft auswirkt.

Hier bekommt ihr einen kleinen Eindruck, von den verschiedenen Videos des Paars



„Ich habe versehentlich die Hantelstange gestohlen, die Taryn benutzt hat“

MeinMMO: Würdet ihr euch bitte unseren Lesern vorstellen?

Beide: Hallo! Wir sind Taryn und Nick von dem YouTube-Kanal Boy Meets Girl.

MeinMMO: Wie habt ihr euch kennengelernt? Wann habt ihr beschlossen, eine Beziehung zu beginnen?

Nick: Wir beide haben uns bei unserer College-Orientierung kennengelernt, als wir im Fitnessstudio trainiert haben. Ich habe versehentlich die Hantelstange gestohlen, die Taryn benutzt hat. Als sie zurückkam, um Wasser zu holen, und mich zur Rede stellte, war mir das sehr peinlich und ich ging in einen anderen Teil des Fitnessstudios.

Ich habe versucht, ihr den Rest der Orientierung aus dem Weg zu gehen, weil es mir peinlich war, aber wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen. Ehe man sich versah, hatten wir Telefonnummern ausgetauscht und waren Freunde geworden.

Taryn: Ich fand ihn süß, also habe ich weiter versucht, mit ihm zu reden! Wir haben den Rest des Sommers damit verbracht, uns SMS zu schreiben und anzurufen, und dann haben wir begonnen, innerhalb der ersten Monate nach Beginn der Universität zu daten. Seitdem ist es so geblieben!

Manchmal findet man auch in Spielen den zukünftigen Partner:

Ehepaar erzählt uns, wie sie sich im MMORPG getroffen haben: “Das größte Problem war natürlich die Entfernung”

MeinMMO: Wer kam auf die Idee, einen YouTube-Kanal zu gründen? Welche anderen Ideen hattet ihr für das Konzept des Kanals?

Nick: Wir beide hatten die Idee für den Kanal gemeinsam. Der erste Anstoß für den Kanal und unsere “Date Night”-Serie kam, als Taryn anfing, mit mir und meinen Freunden Spiele zu spielen. Wir hatten einen Männerabend und plötzlich machte sie mit.

Zuerst hatte ich ein bisschen Angst, meine Freunde zu verärgern, weil ich nicht der Typ sein wollte, der seine Freundin zu allem mitbringt. Dann fiel uns auf, dass bei Spieleabenden, bei denen Taryn nicht mitspielte, immer alle fragten, wo sie sei. Das brachte uns zum Nachdenken darüber, dass die Leute offensichtlich gerne mit ihr spielen, und wir fragten uns, ob andere Leute das auch gerne sehen würden.

Taryn: Dann haben wir beschlossen, dass es witzig wäre, einen Schritt weiterzugehen und mich in einigen seiner Einzelspieler-Lieblingsspiele auf mich allein gestellt zu lassen. Ursprünglich hatten wir unser erstes „Made My Girlfriend Play“-Video als eine Art einmaliges Experiment gemacht.

Den Leuten gefiel es so gut, dass wir immer wieder Kommentare bekamen, in denen nach weiteren Videos dieser Art gefragt wurde und schließlich beschlossen wir, eine ganze Serie daraus zu machen. Daraus entstand die Serie “Made My Girlfriend Play”.

Hier seht ihr das neueste Video der Reihe:

„Von Anfang an haben wir unsere Beziehung an erster Stelle gesetzt, und das hat sich nicht geändert.“

MeinMMO: Hattet ihr irgendwelche Bedenken, eure Beziehung offen auf YouTube zu zeigen? Was für Erwartungen hattet ihr?

Taryn: Als wir anfingen, wussten wir nicht so recht, was wir erwarten sollten. Wir haben einfach einen Schritt nach dem anderen gemacht und uns versprochen, dass wir immer Spaß dabei haben werden.

Beziehungen sind natürlich etwas Persönliches, und wir schätzen unsere Privatsphäre. Aufgrund des positiven Feedbacks und der Liebe, die wir erhalten haben, fühlen wir uns jedoch immer wohler dabei, einen Teil unseres Privatlebens mit unseren Zuschauern zu teilen. Von Anfang an haben wir unsere Beziehung an erster Stelle gesetzt, und das hat sich nicht geändert.

MeinMMO: Wie hat sich die Arbeit an dem Kanal auf YouTube auf eure Beziehung ausgewirkt?

Nick: Es ist definitiv etwas, das uns näher zusammengebracht hat. Es gab viele Höhen und Tiefen, um einen Prozess zu finden, der für uns funktioniert, aber ich würde sagen, es hat uns wirklich geholfen, über YouTube hinaus zu kommunizieren und zurechtzukommen.

Das Besondere daran ist wahrscheinlich, dass wir dadurch etwas haben, das uns Spaß macht und an dem wir als Team arbeiten können, was wirklich cool ist. So ein Projekt hatten wir vorher noch nie.

In den „Date Nights“ sehen wir die beiden gemeinsam Spiele, wie „The Survivalists“ zocken (Quelle: YouTube)

MeinMMO: Wie schafft ihr es, eure Zeit mit einem Vollzeitjob und dem Kanal einzuteilen? Wie teilt ihr euch die Arbeit für das Erstellen von Filmmaterial, das Schneiden, Hochladen usw. auf?

Taryn: Es kann ein bisschen schwierig sein, die Arbeit, den Kanal und das Leben unter einen Hut zu bringen. Wir haben nur begrenzte Zeit zusammen, sodass wir diese Zeit vor allem mit Spielen verbringen.

Ein Vorteil, den wir haben, ist, dass wir beide in jeder Phase des Prozesses an einem Projekt arbeiten können. Wir können beide schreiben, aufnehmen und bearbeiten. Wenn also einer von uns seiner Arbeit nachgeht, arbeitet der andere oft an einem Video. Wir müssen super organisiert sein, und wir haben festgestellt, dass es eine Umstellung war, nicht mehr die Zeit zu finden, sondern sich die Zeit zu nehmen.

Nick: Genau! Meistens teilen wir uns die Arbeit an jedem Video 50/50. Wir können uns immer auf die Hilfe des anderen verlassen, und wir decken gegenseitig unsere Schwächen ab. Letztendlich ist es eine Zwei-Personen-Show, und wir könnten nicht tun, was wir tun, wenn wir nicht ein Team wären.

Die Fans des Kanals stellten den YouTubern so viele Fragen, dass die beiden vor kurzem ein Q&A veranstalteten (Quelle: YouTube)

„Es ist wirklich erfüllend zu sehen, dass unsere Videos einen positiven Einfluss auf so viele Menschen haben“

MeinMMO: Wie haben eure Freunde und Familie auf den Kanal reagiert?

Taryn: Sie haben uns alle sehr unterstützt! Als wir die ersten paar “Date Nights” machten, haben wir an unsere Freunde gedacht, denn das waren die Spiele, die wir gespielt haben, als wir die ursprüngliche Idee für unseren Kanal bekamen. Sie waren alle unsere größten Fans auf unserem Weg und wir sind wirklich froh, sie zu haben.

MeinMMO: Was ist für euch die Motivation hinter den Videos? Was macht euch daran am meisten Spaß?

Nick: Unsere Videos waren ursprünglich ein Herzensprojekt, um mehr Übung im Schneiden zu bekommen. Ein Ziel, das wir uns zu Beginn des Kanals gesetzt haben, war, in jedem Video eine neue Schnitttechnik zu erlernen. Dieses Ziel besteht auch heute noch. Allerdings verfügen wir jetzt über ein viel größeres Spektrum an Fähigkeiten und Kenntnissen, sodass die Herausforderung nicht mehr so groß ist wie früher. Es hat wirklich Spaß gemacht, auf einige unserer älteren Videos zurückzublicken und zu sehen, wie weit wir gekommen sind.

MeinMMO: Was sind eure schönsten Momente, die ihr gemeinsam durch eure Arbeit auf YouTube erlebt habt?

Taryn: Ich glaube, das Schönste an unseren Videos ist es, Geschichten von unseren Zuschauern zu hören, wie wir sie zum Spielen inspiriert haben, oder wie sie selbst ihre eigenen Date Nights haben. Es ist wirklich erfüllend zu sehen, dass unsere Videos einen positiven Einfluss auf so viele Menschen haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Eines der meistgesehenen Videos ihres Kanals: Taryn probiert sich an Elden Ring

MeinMMO: Wie entscheidet ihr, welche Spiele ihr für die Videos verwendet?

Nick: Normalerweise habe ich eine ziemlich gute Vorstellung davon, was die nächsten paar “Made My Girlfriend Play”-Videos sein werden, weil Taryn für diese länger braucht, um zu spielen, also braucht sie mehr Zeit. Normalerweise planen wir die „Date Night“-Videos danach. Gelegentlich werden wir auf ein Spiel aufmerksam gemacht, von dem wir wirklich begeistert sind und das wir ausprobieren wollen, also haben wir immer einen etwas flexiblen Zeitplan, in dem wir einige Dinge verschieben können.

Taryn: Die meisten Spiele sind solche, über die Nick schon seit Ewigkeiten redet, und ich bin meist sehr gespannt darauf, endlich zu sehen, was es damit auf sich hat. Wir bekommen auch eine Menge Empfehlungen von unseren Zuschauern. Wir versuchen, eine gesunde Mischung aus beidem zu spielen, aber am Ende des Tages ist das Wichtigste, dass wir Spaß haben!

MeinMMO: Welche Spiele würdet ihr unseren Lesern empfehlen, die ihren Partner für Spiele begeistern wollen? Könnt ihr 3 nennen?

Nick: Es ist schwer, das einzugrenzen, weil es so viele verschiedene Arten von Spielen gibt. Ich denke, das erste Spiel, das mir einfällt, ist definitiv „It Takes Two“. Das ist wahrscheinlich der beste Start, wenn man ein Spiel mit viel Zusammenarbeit sucht.

Dann würde ich sagen, „Stardew Valley“, weil es so ein leichtes, unbeschwertes Spiel mit geringem Einsatz ist. Man kann spielen, wie man will, und man muss keine Angst haben, dass das Spiel zu Ende ist.

Und schließlich würde ich den „Koop-Modus in Portal 2“ empfehlen, wenn man jemandem den Einstieg in ein Spiel aus der Ego-Perspektive erleichtern möchte. Wir haben dieses Spiel erst kürzlich auf dem Kanal gespielt, und es hat Spaß gemacht, die Rätsel gemeinsam zu lösen.

Hier seht ihr das Video zu Portal 2, das Nick meint:

MeinMMO: Was sind eure Pläne und Ideen für euren Kanal in der Zukunft? Könnt ihr unseren Lesern schon eine kleine Vorschau geben?

Taryn: Wir haben einige lustige Ideen, die wir dieses Jahr ausprobieren wollen. Wir haben vor kurzem unser erstes „Made My Boyfriend Play“-Video veröffentlicht, und obwohl es ein wenig seltsam war, das Format auf den Kopf zu stellen, hatten wir viel Spaß dabei und sprechen bereits über andere Spiele, die wir in diesem Stil behandeln wollen.

Nick: Außerdem hatten wir die Idee, einige der älteren „Date Night“-Spiele wieder aufzugreifen, aber mit mehr als nur uns beiden. Jetzt, wo der Kanal gewachsen ist, wollen wir uns mehr Zeit für diese neuen Ideen nehmen, also haltet in diesem Jahr Ausschau nach neuen Sachen!

Wir bedanken uns herzlich bei Taryn und Nick für das Interview und wünschen den beiden weiterhin viel Erfolg für ihren YouTube-Kanal „Boy Meets Girl“.

