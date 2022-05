Amazon, Disney und Co: Welche Streaming-Dienste nutzt ihr für Filme und Serien?

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr auswählen, für welche Streaming-Dienste ihr gerade ein aktives Abo besitzt. Ihr habt bis zu 11 Stimmen, die ihr vergeben wollt, wenn ihr also jedes einzelne Abo euer Eigen nennt, dann könnt ihr es auch auswählen. Die Wahl kann aber nicht rückgängig gemacht werden.

Die Streaming-Dienste eignen sich sowohl zum gemütlichen Schauen auf der Couch, aber auch zum „Nebenbeischauen“ während man in einem MMORPG in aller Ruhe vor sich hin grinded.

Um dieses Streaming geht’s: Während das Streamen von Filmen und TV-Serien Anfang 2000 noch in den Kinderschuhen steckte, haben sie sich in den letzten Jahren stark verbreitet. Mit Netflix als Wegbereiter haben nach und nach immer mehr große Entertainment-Firmen ihre eigenen Streaming-Kanäle online gestellt.

Insert

You are going to send email to