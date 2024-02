Wegen eines Films hatte ich als Kind furchtbare Angst vor Wind – Jetzt kommt eine Fortsetzung

Nach 28 Jahren bekommt ein bekannter Katastrophenfilm der 90er Jahre eine Fortsetzung. MeinMMO-Autorin Linda verbindet damit eine Kindheitsangst und Fans freuen sich auf den neuen Film.

Um welchen Film geht es hier? Twisters ist die Fortsetzung eines Katastrophenfilms von 1996. Produziert wird der Film von Machern, die auch hinter den beliebten Reihen Jurassic Park oder Indiana Jones stecken. Am 19. Juli 2024 soll er in den Kinos anlaufen.

Vorgestellt wurde die Fortsetzung mit Daisy Edgar Jones (Fresh) und Glen Powell (Top Gun: Maverick) beim Super Bowl. Die beiden Schauspieler übernehmen darin die Rollen von zwei „Sturmjägern“, die sich gefährlich nah an Stürme und Tornados wagen.

Dass dies auch nach knapp 30 Jahren noch ziemlich gefährlich ist, zeigt der erste Trailer zum Sequel:

Vor allem Fans des Klassikers aus den 90er Jahren waren bei diesem Trailer vermutlich etwas verwirrt. Denn an vielen Stellen erinnert der Trailer schon sehr an Twister. Trotzdem wurde schnell klar, dass es sich hierbei um eine Fortsetzung und nicht etwa ein Remake handelt.

Mich selbst erinnert der Trailer vor allem an eine große Angst meiner Kindheit, die eben genau der erste Teil damals auslöste. Gesehen habe ich den Film damals bereits in der Grundschule und das würde ich heute niemandem empfehlen.

Zwar habe ich durch Twister gelernt, was Tornados sind, aber ebenso entwickelte sich eine ziemliche Angst vor starkem Wind. Ähnlich schreiben viele Leute in ihren Kommentaren (via YouTube) über ihre Erinnerungen, die sie mit Twister verbinden:

BuckyBarnesATL schreibt: „Mein 12-jähriges Ich zurück in 1996 ist so aufgeregt deswegen. Ich habe mir immer gewünscht, sie würden einen weitere machen.“

eurydicefiori865 schreibt: „Die Kuh, die im ersten Film über die Straße fliegt, ist immer noch ikonisch.“

user-jb3ci7qn6q schreibt: „Ich gebe es zu, das ist eine der VHSs, die ich als Kind immer und immer wieder geguckt habe.“

Twisters wird eine Fortsetzung und kein Remake: Wenn der Trailer auch ein paar ähnliche Szenen beinhaltet, so wird die Story doch eine Fortsetzung des ersten Teils.

Viel ist über die Story noch nicht bekannt. Jedoch trifft eine junge Sturmjägerin, die neue Technologien testet und Stürme studiert, auf den charmanten Social-Media-Star, der ebenfalls als Sturmjäger unterwegs ist.

Im Trailer seht ihr, wie die neuen Sturmjäger moderne Technologie einsetzen, um das Intensivste aus dem Moment zu holen. So bohren sie sich zum Beispiel tief in den Boden, um ihren Wagen zu verankern und den Sturm direkt von mitten drin zu erleben.

Kurz sprechen sie auch darüber, wie man einen Sturm besiegen könne, woraufhin viele kleine Drohnen in den Sturm hinein fliegen. Danach scheint im Trailer alles nur schlimmer zu werden. Ob diese kleinen Drohnen also letztlich alles schlimmer gemacht haben, oder, ob da einfach jemand gut geschnitten hat, lässt sich erst sagen, wenn der Film dann in den Kinos läuft.

Noch ein Video zum Super Bowl weckte bei vielen Zuschauern Erinnerungen: „Bester Spot seit einem Jahrzehnt“ – Werbeclip begeistert mit Musical-Einlage von Scrubs-Stars und Jason Momoa