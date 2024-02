Jeremy Renner hatte in „The Avengers“ seinen ersten großen Auftritt als Hawkeye, doch er wäre am liebsten gestorben

Jeremy Renner spielte in mehreren Marvel-Filmen den Bogenschützen Hawkeye. Jedoch war der Schauspieler unglücklich mit seiner Rolle in „Marvel’s The Avengers“ und versuchte, dass seine Figur aus dem Skript geschrieben wird.

Erstmals sah man Jeremy Renner als Clint Barton aka Hawkeye in einer kurzen Szene in Thor (2011). Hier wurde der Schauspieler noch nicht einmal für den Cameo-Auftritt in den Credits gelistet. Erst in Marvel’s The Avengers (2012) wurde die Marvel-Figur den Zuschauern richtig vorgestellt.

In einem Q&A bei der London Film and Comic Con im Jahr 2016 erzählte Jeremy Renner, jedoch, dass er während der Dreharbeiten versuchte, Hawkeye ins Gras beißen zu lassen. Der Grund: Er war unzufrieden mit der Rolle.

Hier seht ihr einen Trailer zu „Marvel’s The Avengers“:

„Ich hatte in jeder Szene einen Herzinfarkt“

Warum wollte Jeremy Renner die Figur loswerden? Wie Jeremy Renner erzählte, sei er etwas enttäuscht von seiner Rolle in Marvel’s The Avengers gewesen.

Ihn störte dabei die Tatsache, dass seine Figur von dem Antagonisten des Filmes, Loki, direkt zu Beginn der Geschichte eine Gehirnwäsche verpasst bekam und daraufhin als hirnlose Puppe durch die Gegend lief. Vor allem, weil er sich eigentlich sehr darauf gefreut hatte, Clint Barton als Figur besser kennenzulernen.

Wie wollte er Hawkeye loswerden? Also fing der Schauspieler an, seinen Cast- und Crewmitgliedern deutlich zu machen, dass er nichts gegen das Ableben des Avengers hatte.

Er bot sogar schon eine Lösung an, wie er sich den Abgang von Hawkeye vorstellen könnte:

„Ich hatte in jeder Szene einen Herzinfarkt – ich ging mit Scarlett Johansson umher und dachte nur: ‘Urgh’“. Jeremy Renner fasste sich theatralisch an die Brust, während er das erzählte.

Und sie sagten: „Was machst du da, Mann?“ „Ich gebe dir die Möglichkeit, mich einfach aus dem Film zu schmeißen. Nur damit du es weißt, zu jeglichem Zeitpunkt, wenn du mich umbringen willst, dass Daddy einen Herzinfarkt bekommt.“ Jeremy Renner, Quelle: RadioTimes.com

Jeremy Renner würde inzwischen sogar gerne nochmal in seine Marvel-Rolle zurückkehren, nachdem er Anfang 2023 einen schweren Unfall hatte. Mehr dazu könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen: Nach seinem lebensbedrohlichen Unfall: MCU-Fanliebling ist bereit, zu den “Avengers” zurückzukehren

Zum Glück hielt die Frustration mit der Figur nicht an und Jeremy Renner änderte seine Meinung zum Ableben von Hawkeye, wie er in dem Q&A weiter erzählte.

„Ich möchte nicht, dass er jetzt stirbt“, sagte Renner 2016: „Ich habe ihn wirklich viel erforscht und ich kann es kaum erwarten, ihn weiterzuerforschen, und es gibt einige wirklich coole Ideen, die da kommen.“ Davon durften wir mittlerweile einige sehen: Es kamen mehrere Auftritte in den Avengers-Filmen und sogar eine eigene Serie für Hawkeye dazu. Bis heute ist die Filmfigur immer noch quicklebendig.

Mehr zu Marvel: „Film könnte das gesamte MCU retten“ – Teaser zu Deadpool 3 lässt die Fans auf einen Marvel-Hit hoffen