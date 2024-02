Am meisten aber loben die User, wie unterhaltsam und humorvoll der gesamte Werbeclip ist und wie gut die Schauspieler in ihm performen. Hier haben wir euch ein paar Kommentare dazu gesammelt:

Wie reagieren die User? Die User auf YouTube feiern den Werbeclip in den Kommentaren. So werden die Referenzen zum Film Flashdance (1983) positiv angemerkt, wie etwa den Auftritt von Schauspielerin Jennifer Beals.

In dem Clip heißen Zach Braff und Donald Faison ihren neuen Nachbarn Jason Momoa willkommen, was in einer kleinen Musical-Einlage endet, in der die drei Stars singend durch den Vorgarten tanzen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to