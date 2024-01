Der Hauptdarsteller von Aquaman spoilerte schon vor 1,5 Jahren, wie der zweite Teil endet

Jason Momoa, der Schauspieler von Aquaman verriet bereits im Sommer 2022, wie das Ende von Aquaman 2: Lost Kingdom aussehen werde.

Seit dem 21. Dezember 2023 läuft Aquaman 2: Lost Kingdom mit Jason Momoa in der Rolle des Titelhelden in den Kinos.

Doch mit dem Erscheinen des Films wird klar, dass der Hauptdarsteller im Vorfeld schon verraten hat, wie die Fortsetzung zum Unterwasserhelden ausgehen wird.

Achtung! Im folgenden Abschnitt findet ihr Spoiler zu Aquaman 2. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch nichts vorwegnehmen wollt, dann solltet ihr nicht weiterlesen.

Hier seht ihr einen Trailer zu Aquaman 2:

Im August 2022 gab Jason Momoa bereits erste Details zur Geschichte der Aquaman-Fortsetzung preis. So meinte er gegenüber dem GQ Magazine:

„Aquaman ist der Superheld, über den sich am meisten lustig gemacht wird. Aber es ist fantastisch, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen können, was mit unserem Planeten passiert. Es ist keine Geschichte, die immer und immer wieder erzählt wird, sondern ein Film über das, was jetzt gerade passiert, aber in einer Fantasiewelt.“

Weiter wurde bestätigt, dass der Film auf den Klimawandel Bezug nehme. Zudem erfuhr das Magazin in dem Interview, dass es eine Szene gäbe, in der Arthur Curry eine große Rede vor den UN hält, in der er vor einer gewaltigen Katastrophe warnt.

Und genau so endet der Film Aquaman 2, nämlich mit einer Rede vor der UN. In dieser gibt Arthur Curry den Menschen die Existenz von Atlantis preis und beendet seine Ansprache mit einer Iron-Man-Referenz.

Wie Screenrant erklärt, kann es sehr gut sei, dass die Szene, die im Interview bereits verraten wurde, zu dem Zeitpunkt noch nicht als Ende im Film fest eingeplant war.

Denn Aquaman 2 machte einige Änderungen während der Produktion durch, wie James Wan, der Regisseur des Films, verriet.

Der Grund dafür war das neue DC Universum. So wurden zum Beispiel auch Szenen herausgeschnitten, in denen man die beiden Batman-Darsteller Ben Affleck und Michael Keaton gesehen hätte.

