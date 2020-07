Das Gaming-Jahr 2020 ist das Jahr der Verschiebungen. Was macht ihr so, um das aktuelle Sommerloch zu überbrücken?

Spiele und Content, die verschoben wurden: Seit Anfang des Jahres 2020 hagelt es in der Gaming-Industrie Nachrichten über die Verschiebungen von Spielen und Content.

Ende 2019 sah es noch so aus, als würde das Frühjahr 2020 mit neuen coolen Games nur so vollgepackt sein. Ich sah auf Social Media, reddit und auch hier bei MeinMMO, dass Leute sich für den Zeitraum extra Urlaub genommen hatten, um die Spiele in Ruhe zocken zu können. Doch daraus wurde leider nichts.

Viele große Spiele und Content-Updates haben neue Release-Dates bekommen. Es hat auch die getroffen, die erst für Sommer oder Herbst 2020 geplant waren. Dazu gehören zum Beispiel:

Noch knapp 4 Monate müssen die Fans auf den Release von Cyberpunk 2077 warten.

So sieht’s bei MeinMMO aus: Hier bei MeinMMO sitzen manche Mitarbeiter aktuell genauso auf dem Trockenen. Unsere Brand Managerin Leya hatte sich schon auf die Beta von New World Ende Juli gefreut, die jetzt leider ausfällt.

Die Autoren Phillip und Sven müssen zusammen mit allen Destiny-2-Spielern auf das verschobene DLC „Beyond Light“ warten.

Aber wie sieht’s bei euch aus? Nervt es euch, dass gerade gefühlt alles verschoben wird oder ist es besser so? Was macht ihr stattdessen in eurer Freizeit? Habt ihr vielleicht besondere Tipps für Leute, die von den ganzen Verschiebungen frustriert sind? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Wenn ihr gerade nach MMOs sucht, die zu euch passen könnten, dann schaut in unsere Top-Liste rein.