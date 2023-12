Warzone: Ihr konntet im Gulag durch Schneebälle sterben, bevor das Duell losging – Jetzt greifen die Entwickler ein

In Call of Duty: Warzone gibt es die Chance, nach dem Spielertod zurück ins Match zu kommen, wenn man ein Duell im Gulag gewinnt. Allerdings kamen gar nicht alle Spieler bis dahin, sodass die Entwickler eingreifen mussten.

Der Gulag ist eine Art Minispiel, das auf einer kompakten Map in Call of Duty: Warzone ausgetragen wird. Dort kämpfen 2 Spieler gegeneinander, die in der Warzone ausgeschaltet wurden, um eine 2. Chance in Form eines Respawns.

Allen Spielern, die schon mal in einem Gulag waren, wird die Situation bekannt vorkommen: In der Wartezeit fliegen Steine durch die Gegend, Spieler werfen sich damit ab, richten aber keinen Schaden dadurch an. So weit, so gut.

Durch den Einzug von CODMAS in CoD: MW3 kamen Schneebälle ins Spiel – und so auch in den Gulag. Statt Steinen konnte man also Schneebälle werfen. Der Streamer DrDisrespect zeigt in einem Clip, dass man dadurch aber sogar sterben kann, und zwar schon vor dem eigentlichen Duell.

Tödliche Schneeballschlacht im Gulag

Wie ist er gestorben? In einem knapp 30-sekündigen Clip auf X (ehemals Twitter) vom 21. Dezember sieht man DrDisrespect, der auf sein Duell im Gulag von Call of Duty: Warzone wartet. Der Countdown zählt von 10 Sekunden runter.

Währenddessen unterhält er sich mit seinem Chat, als sein Spielcharakter aus dem Nichts Schaden bekommt – schon vor dem eigentlichen Duell. Bei jedem Treffer duckt er sich in der Kamera, schaut sich um, und wirkt sichtlich irritiert.

Nach 3-4 Treffern stirbt sein Spielcharakter, kurz bevor die Glocke zum Duell-Beginn läutet. Als die Killcam eingeblendet wird, wird klar, was passiert ist: Der Feind bewirft ihn aus dem Wartebereich mit Schneebällen. DrDisrespect ist sprachlos, damit endet der Clip.

Wie haben die Entwickler eingegriffen? Nachdem zahlreiche Accounts den Clip von DrDisrespect auf X geteilt haben, meldete sich auch Raven Software mit einem Post. Sie teilten den Beitrag von dem Account „CODUpdates“, die die Community darüber informierten, dass die Schneebälle im Gulag deaktiviert wurden.

Raven Software teilte den Beitrag und schrieb dazu:

Diejenigen von euch, die mit Steinen gefüllte Schneebälle auf die Gulag-Kandidaten geworfen haben, stehen jetzt auf der Liste der Unartigen. Der Weihnachtsmann schaut zu. 🎅 Raven Software via X am 21. Dezember

Dadurch, dass die Entwickler die Aussage des Info-Posts von CODUpdates nicht dementierten, ist davon auszugehen, dass ihr keine tödliche Schneeballschlacht mehr im Gulag veranstalten könnt.

Auch in Call of Duty: Modern Warfare 3 griffen die Entwickler ein, jedoch ging es da um Cheater, die eine starke Waffe in den Multiplayer geschummelt haben. Letztendlich litten die Cheater darunter mehr, als ihre Gegner:

