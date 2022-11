WoW: Episches Cinematic zu Dragonflight reißt die Spieler mit – Fans rufen: „Gänsehaut“

Mit dem neuen Cinematic zu Dragonflight erhebt sich World of Warcraft hoch in die Lüfte und reißt seine Spieler direkt mit: Das neue Video rund um die Dracthyr kommt gut an.

Was ist das für ein Cinematic? Am 15. November 2022 hielt das Team hinter der neuen Erweiterung einen Pre-Launch-Stream auf YouTube ab, der die Spieler schon mal auf den Release von WoW Dragonflight einstimmen soll.

In diesem Stream war auch das Launch-Cinematic „Take to the Skies“ verpackt.

Cinematic verbreitet Abenteuer-Stimmung für WoW Dragonflight

Das neue Cinematic zeigt die Drachen in ganzer Pracht, wie sie rasant in die Lüfte erheben, gleiten und wieder herabstürzen.

Das Cinematic wechselt rasant zwischen jubelnden Flug-Szenen mit Drachenreitern der Allianz und der Horde, idyllischen Bildern aus einem magisch anmutenden Wald, aber auch dunklen, spannungsgeladenen Szenen mit dem gigantischen Urdrachen, Raszageth der Sturmfresserin.

Wir sehen die magischen Fähigkeiten der Dracthyr und einen Auftritt der Drachenkönigin Alexstrasza, die mit ihrem Atem Leben erzeugt, anstatt zu zerstören.

„Wir wollten die Rückkehr zum Abenteuer zeigen“, heißt es kurz darauf im Stream zum Cinematic. Offenbar eine gute Entscheidung, wie erste Reaktionen zeigen.

So reagieren Spieler: In den Kommentaren auf YouTube zeigen sich die Spieler begeistert von der Stimmung im neuen Cinematic. Einige Beispiele:

„Gänsehaut!!! Fantastisches Cinematic, hoffentlich werde ich das Spiel auch so genießen!“ (via YouTube)

„Das hat kein Recht, so schön zu sein. Es ist so schön zu sehen, dass die beiden Mitglieder der Allianz und der Horde tatsächlich Spaß miteinander zu haben scheinen“ (via YouTube).

„Das Beste an diesem Trailer ist, wie aufmunternd er sich anfühlt. Nach Jahren dunkler, düsterer, bedrückender Trailer, Themes und Cutscenes brauchen wir alle etwas Schönes und Angenehmes“ (via YouTube).

„Das Art-und-Musik-Team wird WoW immer tragen. Mann, diese Alexstrasza-Szene, Gänsehaut“ (via YouTube).

Die Stimmung im Trailer und Szenen wie der Auftritt von Alexstrasza kommen gut an, genau wie der generelle Fokus auf die Drachen. Übrigens: Die 5 besten Warcraft-Cinematics aller Zeiten findet ihr hier.

Der Release von Dragonflight kommt derweil immer näher. Am 16. November startet die zweite Phase des Pre-Patch inklusive der „Rufer der Dracthyr“, die Spieler übernehmen und anpassen können.

Auch die neue Zone „Die Verbotene Insel“ kommt dann ins Spiel, genau wie das Event „Urstürme“.

Was haltet ihr von dem Cinematic? Konnte es euch auch mitreißen oder hattet ihr etwas anderes erwartet? Und was haltet ihr generell von Dragonflight? Erzählt es uns in den Kommentaren!