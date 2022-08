Die Macher vom größten Mörder-Spiel auf Steam bringen 2023 ein malerisches Koop-Game im Zelda-Look

Wie findet ihr Project S? Seid ihr auch an Rätseln interessiert und habt Bock, mit euren Freunden eine mysteriöse Welt voller Geheimnisse zu erkunden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Eure Aufgabe in diesem Puzzle-Spiel ist es, die Welt um euch herum zu erkunden und herauszufinden, wer euch erschaffen hat. Dabei werdet ihr erkennen, welchen Teil der Rolle ihr in diesem Ökosystem spielt.

Lunarch Studios möchte euch aber auch Abwechslung in den Rätseln bieten. Ihr werdet also nicht immer dieselben Herausforderungen gestellt bekommen. Euch erwarten Perspektiven-Rätsel bis hin zu 3D-Labyrinthen, gitterbasierter Logik und Umweltherausforderungen in der mystischen Umgebung, die der Welt von Zelda ähnelt.

In Project S könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr euch im Koop oder Solo an die Rätsel und die damit verbundene Entdeckung der einzelnen Gebiete ran wagt. Als Gebiete dienen schwebende Inseln mit verschiedenen Ökosystemen und Reichen, die bereit sind erkunden zu werden.

Was ist Project S? Project S soll ein Open-World-Koop-Game werden, das ihr online mit euren Freunden zocken könnt. In der mystischen Welt voller Ruinen versucht ihr knifflige Rätsel zu lösen, um eure Welt weiter erkunden zu können.

Ihr sucht ein cooles Koop-Game und erfreut euch am Lösen von kniffligen Rätseln? Dann ist Project S vielleicht genau das richtige für euch. Wir zeigen euch den Trailer zum Spiel und was euch beim Zocken genau erwarten wird.

