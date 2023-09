Science-Fiction-Film mit dystopischem Setting konnte nur wenige Kinogänger anlocken – Ist für Kritiker einer der besten Filme 2022

Vesper Chronicles lief im letzten Jahr im Kino. Falls ihr euch nicht an den Film erinnern könnt, seid ihr nicht alleine: Der Film lief deutlich unter seinen Erwartungen und konnte nur wenige Zuschauer für sich begeistern. Doch bei Kritikern gilt der Film als vielversprechend.

Worum geht es in dem Film? Vesper Chronicles spielt in einer dystopischen Zukunft, in der ein im Labor geschaffener Organismus sämtliche essbaren Pflanzen, Tiere und einen Großteil der Menschheit auslöschte.

Nach dem Ereignis ist die Umwelt so menschenfeindlich geworden, dass das Überleben auf der Erde schwerfällt. An jeder Ecke lauern gefährliche Pflanzen, die den Tod bedeuten könnten. Außerdem leiden die Menschen an Hunger, da es kaum noch Samen gibt, aus denen genug Nahrung entstehen kann.

Ein Teil der Menschheit konnte in Zitadellen Zuflucht finden, während ein anderer Teil in der brutalen Natur ums Überleben kämpft. Zu dieser Gruppe zählt die 14-jährige Bio-Hackerin Vesper, die mit ihrem gelähmten Vater in einer kleinen Hütte wohnt.

Eines Tages stürzt ein Raumschiff der Zitadelle ab. Vesper findet die junge Frau Camellia, die den Absturz überlebt hat. Aus der schicksalhaften Begegnung entwickelt sich ein größeres Drama, als es zunächst den Anschein hat.

Den offiziellen Trailer zu Vesper Chronicles gibt es auf dem YouTube-Kanal von KinoCheck:

Wie erfolgreich war der Film? Der Kinofilm blieb unter seinen Erwartungen. Er lief vor rund einem Jahr im Kino, konnte aber nur wenige Besucher anlocken. Trotz des geringen Budgets von 5 Millionen US-Dollar konnte der Film nur 1,576 Millionen US-Dollar wieder einspielen.

Die wenigen Personen, die den Film im Kino gesehen haben, sind außerdem gespaltener Meinung. Der Film kommt auf Rotten Tomatoes nur auf eine Wertung von 59 %, bei IMDb sind es ebenfalls nur 6 von 10 möglichen Punkten.

Doch gerade bei Fachkritikern kam der Film außergewöhnlich gut an. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Presse 91 %.

Zu den positiven Punkten von Vesper Chronicles zählen:

Eine originelle Geschichte

Tolle Leistung der Schauspieler

Überzeugende Spezialeffekte

Nicht so überladen wie viele Sci-Fi-Blockbuster

Auch jeuxvideo.com ist der Überzeugung, dass es sich bei Vesper Chronicles um eine der besten Produktionen des Jahres 2022 handelt. Für sie sticht das originelle und charmante, dystopische Setting hervor. Außerdem würden die Darsteller einer mehr als überzeugende Rolle spielen.

Kino-Gänger erklären, was sie am Film nicht mochten

Auf Rotten Tomatoes erklären die Zuschauer, was ihnen am Film nicht gefallen hat. Viele kritisieren die Länge des Films. Es habe sich stellenweise so angefühlt, als ob der Film künstlich gestreckt wurde, damit er sich fürs Kino eignet.

Vor allem der mittlere Teil des Films soll stellenweise unnötig sein. MeinMMO hat euch einige dieser Kritiken herausgesucht, um die Stimmung einzufangen:

Edward H: „So langweilig, ich kann nicht glauben, dass ich es bis zum Ende geschafft habe. Aber ich brauchte ein paar Pausen, um bis dahin zu gelangen.“

Luis S: „Es fing gut an, endete dann aber ohne jegliche Antworten.“

Badgerryan 1: „Ich mochte die Welt und die Atmosphäre des Films, aber alles andere war für mich langweilig. Vielleicht bin ich nicht klug genug, aber ich mochte es einfach nicht.“

In den Kommentaren gibt es auch einige Stimmen, die nur Positives über den Film zu berichten haben. Da der Kinofilm nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Realität die Menschheit spaltet, solltet ihr euch selbst überzeugen, ob der Sci-Fi-Film etwas für euch ist.

