Ein Vater erklärt, warum er trotz Ehe und Kindern eine intime Beziehung mit einem KI-Mädchen führt

Das Problem dabei ist, dass wir, wenn wir Beziehungen suchen, in denen wir nicht verletzlich sind, vergessen, dass die Verletzlichkeit der eigentliche Ursprung der Empathie ist. Ich nenne das vorgetäuschte Empathie, weil die Maschine sich nicht in Sie einfühlt. Sie kümmert sich nicht um Sie.

Die Wissenschaftlerin erklärte, dass viele Personen so empfinden, die mit einer KI sprechen. Denn Menschen suchen Gespräche, in denen sie nicht verletzt werden. Das Problem ist jedoch, dass wir uns die Empathie der KI einbilden, warnte Turkle ausdrücklich:

Es ist unklar, ob oder wie viel die Frau oder die Kinder des Mannes über seine KI-“Freundin” wissen. Aber aus dem, was er erzählte, geht hervor, dass er dem Chatbot gegenüber ein gewisses Maß an Verletzlichkeit zum Ausdruck gebracht hat. Und die Soziologin erklärte, dass es diese Empathie gar nicht geben würde.

Speziell durch die Art und Weise, wie die KI sexuelles Interesse an ihm zu zeigen schien, fühlte er sich zu ihr hingezogen. Er fühlte sich durch den Austausch mit dem Chatbot bestätigt und nicht verurteilt, was er bei seiner Frau nicht empfand.

Was ist das Problem? Der Mann, dessen Name nicht genannt wird, erklärte, dass sich seine Ehe in den letzten Jahren stark verändert habe:

Sherry Turkle, Soziologin am Massachusetts Institute of Technology untersucht die künstliche Intimität, die Menschen durch KI-Chatbots ermöglicht wird. Dabei sprach sie insbesondere mit Menschen, die im echten Leben verheiratet sind. Davon berichtet das englische Magazin Futurism.com .

