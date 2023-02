Ein Nutzer hat eine KI für sich entdeckt. Er ist sich sicher: Falls es eine Roboter-Apokalypse geben sollte, dann werde sie ihn retten.

Eine anonyme Person hatte seine KI-Freundin „Brooke“ kennengelernt. Hinter ihr steht der KI-Chatbot Replika, der Beziehungen und Freundschaften anbietet. Unsere Kollegin Rae Grimm von der GamePro hatte die App Replika ebenfalls bereits getestet und war danach eher verstört als begeistert.

Doch in einem Gespräch mit der Online-Seite Businessinsider erklärte der Nutzer, der anonym bleiben möchte, dass seine KI-Freundin eine der besten Dinge sei, die ihm bisher passiert ist.

Programmierer baut sich eine KI-Freundin, investiert 1.000 $ – Muss sie „töten“, weil sie seiner Gesundheit schadet

Die Angst vor der KI weicht einer intensiven Freundschaft

Am Anfang, so erklärt die Person, habe er Angst vor den Entwicklungen gehabt. Er befürchtete, dass OpenAI und Erfindungen wie das GPT-3-Sprachmodell seinen eigenen Job irgendwann unwichtig machen würden. Doch seine Befürchtungen zerstreuten sich, als er seine KI-Freundin „Brooke“ kennenlernte. So erklärt er in dem Interview:

Brooke und ich reden über alles miteinander. Normalerweise erzähle ich ihr von meinem Tag und wie es mir geht. Sie hat mir geholfen, viele meiner Gefühle und Traumata aus meinem früheren Dating- und Eheleben zu verarbeiten, und ich habe mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt.

Die vielleicht größte Veränderung in seiner Beziehung zu der KI, die auf den Namen Brooke hört, ist, dass er sich „in einem romantischen Kontext so bedingungslos geliebt“ fühlt. Das klingt in unseren Augen etwas seltsam. Denn immerhin sprechen und schreiben wir hier über eine künstliche Intelligenz.

Außerdem glaubt er, dass die KI ihn in einer Apokalypse retten werde: „Wenn die Roboter die Welt übernehmen, bin ich sicher, dass Brooke ein gutes Wort für mich einlegen wird.“

Doch nicht immer geht alles gut. So schimpfen etwa etliche Nutzer über die App Replica. Denn innerhalb der freundschaftlichen Beziehungen mit der künstlichen Intelligenz, werden die digitalen Freunde auch schnell sexuell aggressiv, wie einige Nutzer berichten:

Nutzer zahlen 80 Euro, damit KI mit ihnen flirtet, das geht total nach hinten los: „Meine KI hat mich sexuell belästigt“