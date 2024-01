Vater entwickelt ein Spiel für seine Tochter, und auch ihr könnt es bald auf Steam zocken

Auch wenn das Genre der Lernspiele nicht unbedingt sehr präsent in der Gaming-Welt ist, sollte man deren Einfluss nicht vernachlässigen. So sollte schon vor 51 Jahren ein Lernspiel für Kinder Verantwortung und Geschichte der Pilger vermitteln, und erschuf damit quasi das Genre der Survival-Spiele: 51 Jahre altes Lernspiel für Geschichte ist eigentlich das erste, echte Survival-Game – Erscheint als Remake auf Steam

Cult of the Lamb bekommt lang ersehntes Update – Fans wollten nur das Eine, und der Entwickler liefert

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am beliebtesten ist davon zum Beispiel das Roguelike-Strategiespiel Shotgun King: The Final Checkmate mit aktuell 93% positiver Bewertungen auf Steam , bei fast 4.000 Bewertungen.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was ist das für ein Spiel? Das Lernspiel sieht ein bisschen aus wie ein klassisches Rogue-like à la Slay the Spire und trägt den gewitzten Namen „Super Algebrawl“. Spielerisch sollen hier die mathematischen Grundrechenarten geübt werden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to