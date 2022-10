Das „erste Survival-Game“ erscheint auf Seam, erhält nach 51 Jahren ein Remake mit neuen Features

The Oregon Trail ist ein uraltes Lernspiel, das man auch als das erste Survival-Game bezeichnen könnte. Das Spiel erhielt schon mehrere Nachfolger, wird jetzt im November 2022 aber noch einmal neu aufgelegt und bekommt eine modernere Optik spendiert.

Was ist das für ein Spiel? In The Oregon Trail sollt ihr eine Gruppe Pilger im Wilden Westen der USA im 19. Jahrhundert auf der gleichnamigen Strecke betreuen. Dazu müsst ihr auf verschiedene ihrer Bedürfnisse achten und Aufgaben erfüllen:

Verteilt Ressourcen richtig, damit alle überleben

stirbt jemand, bleibt die Person oder das Tier tot („Permadeath“)

Verletzungen, Krankheiten oder Unfälle wie Schlangenbisse machen die Reise schwerer

Wetter wie Schnee und Hitze stellen weitere Hürden dar

Mit Angel- und Jagd-Minispielen könnt ihr eure Pilger-Gruppe versorgen

The Oregon Trail ist mit seinen Mechaniken der Vorläufer des Survival-Genres und quasi das erste Survival-Game überhaupt. Das Spiel erschien 1971 eigentlich als Lernspiel für Kinder, um Verantwortung und Geschichte der Pilger zu lernen.

Hier seht ihr den Trailer zum Remake:

The Oregon Trail – Remake mit vielen neuen Features

Was bietet das Remake? Im Remake wird das Gameplay um zufällige Ereignisse und mehr Story erweitert. So soll es etwa möglich sein, auch mit amerikanischen Ureinwohnern zu spielen, um mehr Facetten der Geschichte erkunden zu können.

Über ein Inventar-System müsst ihr eure Ressourcen besser verwalten. Nahrung und Materialien müssen vor dem Herausfallen aus den Wagen und dem Verderben bewahrt werden. Bei euren Pilgern sollt ihr neben der Gesundheit auch auf Moral, Ausdauer und Hygiene achten.

Insgesamt werden 15 spielbare Reisen und 7 von historischen Ereignissen inspirierte Aufgaben spielbar sein. In einem Tagebuch werden Informationen über echte Personen und Orte gesammelt. Außerdem sollt ihr auf euren Reisen verschiedene Tierarten entdecken und sammeln können.

Wann kommt das Remake? Das Remake für den PC auf Steam soll im November 2022 erscheinen. In der Apple Arcade für Mobile ist The Oregon Trail schon jetzt spielbar. Laut offizieller Website wird das Spiel außerdem in den Nintendo eShop und in den Microsoft Store kommen. Hier fehlen aber noch Daten.

The Oregon Trail ist nicht vertont, kommt aber mit vollständig auf Deutsch übersetzter Text-Oberfläche.

Wenn ihr jetzt stöbern wollt, welches die besten Spiele im Vermächtnis von The Oregon Trail sind. findet ihr hier die 25 besten Survival-Game für PC, PlayStation und Xbox.