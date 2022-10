Ein Spiel im Universum von Warhammer 40.000 ist nach 7 Jahren plötzlich nicht mehr auf Steam – Verschwand ohne Vorwarnung

Apex Legends stellt in „Stories from the Outlands: Last Hope“ die neue Legende der kommenden Season vor: Catalyst.

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Ihr findet ihr einen Artikel dazu, warum in einer perfekten Welt das größte MMORPG heute World of Warhammer wäre .

Was sagt ihr zur Server-Schließung von Warhammer 40,000: Regicide? Kanntet ihr das Schachspiel von Hammerfall? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Vielleicht möchte das Spielstudio den Fokus auf neue Projekte legen. Die finale Ankündigung lässt das zumindest vermuten: „Hammerfall wird sich in Zukunft an neue und spannende Projekte wagen“ (via warhammer40kregicide.com ) heißt es im letzten Absatz.

