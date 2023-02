Witziges Spiel auf Steam ist für Schach-Fans, die keine Lust haben, es auch richtig zu spielen

Das Spiel „Shotgun King: The Final Checkmate“ liefert euch auf Steam eine besondere Version von Schach. Statt einer Armee bekämpft ihr die gegnerische Seite mit einer Schrotflinte.

„Shotgun King: The Final Checkmate“ ist ein Roguelike-Strategiespiel in Schach-Manier, bei dem ihr eure Züge gut planen müsst, um die Gegner zu schlagen.

Das Schach-Spiel hat dabei aber einen ganz besonderen Twist: Ihr spielt den schwarzen König, einen ziemlich unbeliebten Herrscher unter dem Volk. Daher hat euch eure gesamte Armee inzwischen verlassen und ist zum weißen König übergelaufen.

Ihr habt nichts mehr, bis auf einen einzigen Gegenstand: eure königliche Schrotflinte. Überaus gekränkt über die Aktion eurer Gefolgschaft und begebt euch auf einen Rachefeldzug, um es den weißen Figuren heimzuzahlen.

Das Spiel ist für das Steam Deck verifiziert und funktioniert dort sehr gut.

Hier seht ihr einen Trailer zu Shotgun King: The Final Checkmate:

Wie sieht das Gameplay in dem Spiel aus? Das Gameplay basiert auf rundenbasierten Zügen. Bei jeder Runde könnt ihr:

Um die Waffe nach einem Schuss wieder aufzuladen, müsst ihr euch bewegen. Gleichzeitig müsst ihr aber aufpassen, dass euch die weißen Figuren nicht in ein Schachmatt bringen.

Um ein Level erfolgreich abzuschließen, müsst ihr den weißen König zur Strecke bringen. Habt ihr das geschafft, könnt ihr, wie es bei Roguelikes oft gängig ist, anschließend eine zufällige Kombination aus zwei Upgrades, aussuchen.

Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel auf Steam oder kennt wahre Geheimtipps, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?Dann schreibt uns einen Kommentar dazu oder schickt uns eure Spielempfehlungen an die E-Mail-Adresse info@mein-mmo.de mit dem Betreff „Spielempfehlung“. Vielleicht ist euer Spiel das nächste, was auf MeinMMO vorgestellt wird.Schreibt uns in 3-4 Sätzen, was ihr an dem Game so gut findet und wir werden euren Kommentar in unserem Empfehlungs-Artikel einbauen.