In der Folge tweete er weiter, dass er sich mit dem Support von Steam in Verbindung setzen wolle. Immer wieder postet der Entwickler über die unerwartete Aufmerksamkeit, und setzte noch einen Spruch ab, dass er eigentlich nur schuldig sei, ein mieses Spiel veröffentlicht zu haben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dem Interview äußert der Entwickler, dass er kaum erwartet hatte, dass es ein großes Problem für Steam sein würde, sah es eher als Scherz. Doch die Geschichte nahm eine Eigendynamik an und nun wurde der Entwickleraccount gesperrt, wie er über Twitter erklärte:

Seinem Spiel traut er derweil offenbar nicht viel zu. Auf Twitter sagt er, der Entwickler- und Publisher-Name sei eigentlich das Beste am ganzen Projekt. Später witzelte er noch, ob er sein Studio vielleicht in Overwhelmingly Positive umbenennen sollte.

Ich wusste, dass Bewertungen einen großen Einfluss auf die Entscheidung des Kunden haben. Mir ist aufgefallen, dass der Name des Herausgebers/Entwicklers ganz in der Nähe der Rezensionen steht und die gleiche Farbe hat, und ich habe mich entschieden, ihn für meine Zwecke zu nutzen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to