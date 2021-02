Marcin „Jankos“ Jankowski, der Jungler des europäischen LoL-Teams G2 Esports, wurde überraschend auf der Streaming-Plattform Twitch gebannt. Er selbst witzelt, dass er „geläutert“ zurückkommen wird.

Was ist genau passiert? Jankos wurde nach eigener Aussage für 24 Stunden auf Twitch gebannt. Einen Grund dafür nannte er nicht. Der Bann ist deshalb so ungewöhnlich, weil der LoL-Profi eigentlich als angenehmer Streamer gilt und in keine Skandale verwickelt ist.

Die Dauer von 24 Stunden deutet darauf hin, dass er gegen die Terms of Service oder Community Guidelines verstoßen hat, jedoch in keinem großen Ausmaß.

Spekuliert wird, dass er möglicherweise Musik gespielt hat, die urheberrechtlich geschützt ist. Das ist aktuell ein rotes Tuch bei Twitch, die einerseits von der Musik-Industrie zu Maßnahmen gedrängt werden und anderseits Streamer dazu brachten, aus Angst vor einem Bann alte Highlights und Clips zu löschen.

Wie reagiert der LoL-Spieler auf den Bann? Jankos selbst scheint die 24-Stunden-Sperre gelassen zu sehen.

Auf Twitter teilte er seinen Fans mit, dass er am Donnerstag wieder live gehen würde. Dort soll man dann den „geläuterten“ Jankos sehen können.

Damit spielt der LoL-Profi darauf an, dass Streamer nach gröberen Vergehen oftmals davon sprechen, dass es ein Ausrutscher war und sie sich zukünftig bessern würden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

LoL-Profi ist bekannt für lustige Streams und hilfreiche Tipps

Was zeigt Jankos in den Streams? Der Jungler von G2 Esports gilt als unterhaltsamer und hilfreicher Streamer. So spricht er oft über die Meta in LoL und erklärt, worauf Anfänger achten sollten.

Auch sonst hat Jankos hilfreiche Tipps im Gepäck:

Im Mai 2020 erklärte er, wie man am besten mit dem Tilt umgeht. Damit der ist der Frust gemeint, bei dem man nur zu gerne auf den Tisch hauen oder seine Tastatur zerstören möchte.

Außerdem meckert er hin und wieder über neue Champions, wie im November 2020 über Samira, die er als „so OP“ kritisierte.

Wie aktiv ist Jankos? Trotz der aktuell laufenden Liga-Spiele in der LEC ist Jankos mehrmals die Woche auf Twitch aktiv. Laut der Webseite Sullygnomes war er im Februar bereits achtmal online, natürlich immer in League of Legends.

In den Zuschauerzahlen kam er im Schnitt auf 11.200 gleichzeitige Zuschauer und in der Spitze schauten ihm über 21.000 zu. Damit schaffte er es knapp in die Top 200 auf Twitch.

Wie läuft es für sein LoL-Team? Mit seinem Team G2 Esports ist er derzeit auf dem Kurs die europäische Liga LEC zu gewinnen.

Dort steht sein Team mit 7 Siegen und 2 Niederlagen auf einem gemeinsamen Platz 1 mit Rogue. Im direkten Duell konnte G2 Esports das Team Rogue jedoch bezwingen.

Das ist Nickmercs, ein Streamer auf Twitch, der sich mit G2 Esports angelegt hat.

G2 Esports machte neben der erfolgreichen Saison in der jüngeren Vergangenheit auch Schlagzeilen, weil es zu einer Auseinandersetzung mit dem Twitch-Streamer Nickmercs kam. Doch der hatte die Rechnung ohne den Chef der Organsation gemacht:

Twitch-Streamer legt sich mit dem falschen, irren Boss eines LoL-Teams an