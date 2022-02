Valheim ist nun 1 Jahr alt, spricht über die großen Updates für 2022

Valheim wurde am 2. Februar 2022 ein Jahr alt. Das Survival-MMO hat zur Überraschung der Entwickler schon viele Hunderttausend Spieler begeistert. Nun gibt es zum Geburtstag einen Zwischenstand zu den anstehenden Updates mit Vorgeschmack auf die neuen Inhalte.

Welche Updates stehen an? Konkret werden zwei neue Updates genannt, an welchen die Entwickler im Moment arbeiten:

das Berge-Update

die Nebellande, das erste neue Biom des Spiels

Beide Updates sind übrigens vermutlich schon in der ursprünglichen Roadmap von kurz nach Release aufgeführt – insofern das Berge-Update tatsächlich „Cult of the Wolf“ sein wird. Zumindest finden sich Wölfe im Berge-Biom wieder, was dafür spricht.

Was steckt in den Updates? Das Berge-Update soll das gleichnamige Biom etwas stärker beleben. Hier wird es Höhlen und Dungeons geben, in denen Wölfe und andere Kreaturen hausen. Dadurch werdet ihr nicht mehr nur für etwas Silber oder den Kampf gegen Moder ins Gebirge gehen müssen, sondern könnt auch etwas erkunden.

Bei den Nebellanden handelt es sich um das erste neue Biom, welches jetzt schon im Spiel zu finden ist. Noch gibt es dort aber nichts zu sehen außer Spinnennetze. Vermutlich wird es hier thematisch Spinnen, Insekten und verwunschene Materialien geben.

Ein neuer Gegner aus den Nebellanden.

Viel mehr Infos gibt es noch nicht, außer, dass bei den Nebellanden nun die Konzepte fertig seien. Es gibt sogar ein erstes Bild einer Motte, die dort zu finden sein soll. Jetzt arbeite man an neuen Bauteilen, Gegnern und Mechaniken, über die man jedoch noch nicht sprechen will.

Motten-Memes zum Geburtstag von Valheim

So reagiert die Community: Die Wikinger stürzen sich vor allem auf die neue Kreatur. Das Motten-ähnliche Biest sorgt unter Fans sofort für Flashbacks der schlimmsten Gegner in Valheim: Todeskitos.

Diese Biester sind zwar winzig, aber absolut tödlich. Die Fans hoffen nun, dass die Motten nicht ganz so unfair sein werden. Valheim kann stellenweise ohnehin schon hart sein, fast etwas unfair. Viele wollen aber offenbar die Nebellande erst einmal erkunden und nicht um ihr Leben fürchten.

Mutiger Wikinger in Valheim reitet auf einem der tödlichsten Gegner, bereut es sofort

Dazu bietet sich die Motte für Memes an – schließlich sind „Möth-Memes“ jetzt schon im Internet beliebt. Dementsprechend ließen auch die Vergleiche hier nicht lange auf sich warten:

Wann kommen die Updates? Bisher gibt es noch kein Datum für die neuen Inhalte. Das Berge-Update sei gerade beim „letzten Schliff“, die Nebellande dauern aber wohl noch länger. Orientieren wir uns am ersten großen Update Hearth & Home, das ein halbes Jahr nach Release kam, könnt ihr im September mit den Nebellanden rechnen.

Da das Team jedoch mittlerweile deutlich größer ist, könnten auch die Updates schneller kommen. Wir rechnen spätestens Anfang des Sommers mit mehr Inhalten, vermutlich schon früher mit dem Berge-Update. In der Zwischenzeit könnt ihr euch mit Valheim selbst oder anderen der besten Survival-Games die Zeit vertreiben:

