Sony will den Horror-Hit Until Dawn verfilmen – Fans fragen sich, wie sie eine besondere Herausforderung meistern werden

Das beliebte Horror-Spiel „Until Dawn“ wird nun auch als Film umgesetzt. Doch Fans auf Reddit spekulieren bereits, wie die Filmemacher einen wichtigen Gameplay-Aspekt umsetzen wollen.

Worum geht es in Until Dawn? In dem Spiel aus dem Jahr 2015 geht es um eine Gruppe junger Erwachsener, die eine verlassene Berghütte am Mount Washington erkunden und dabei auf allerlei Schrecken stößt.

Nun will Sony die Geschichte auch auf die große Leinwand bringen. Regie führt David F. Sandberg, der bereits für Shazam verantwortlich war. Das Drehbuch stammt von Gary Dauberman, der auch an ES und The Nun mitgearbeitet hat.

Wie reagieren die Fans? Auf Reddit reagieren die Fans gemischt auf die Neuigkeit, dass Until Dawn nun auch ein Film wird.

Einige sind der Meinung, das Spiel sei bereits eine Art „interaktiver Film“ und brauche daher keine Verfilmung. Andere sind positiv gestimmt und freuen sich darauf, Until Dawn im Kino zu sehen.

Doch vor allem ein Aspekt wird viel diskutiert, denn: In Until Dawn steuert ihr 8 verschiedene Figuren, deren Schicksale in eurer Hand liegen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, die Geschichte zu spielen, und je nachdem, wie man sich verhält, werden verschiedene Charaktere sterben oder überleben.

Nun spekulieren die Fans, welche Route der Film gehen wird und welche Figuren leben oder sterben werden. Zudem steht die Befürchtung im Raum, dass durch den Wegfall der wichtigen Gameplay-Mechanik auch der Reiz des Spiels im Film verloren gehen könnte.

Hier haben wir euch einige Kommentare der Reddit-User gesammelt:

UntilGaming952: „ Wenn sie beschließen, auf Nummer sicher zu gehen, sind Sam und Mike die offensichtlichen Anwärter für die letzten Überlebenden, aber hört mir zu, ich habe das Gefühl, dass eine Emily als einzige Überlebende funktionieren könnte, vor allem, da Until Dawn es liebt, Horrortropen zu verdrehen […]“

Wenn sie beschließen, auf Nummer sicher zu gehen, sind Sam und Mike die offensichtlichen Anwärter für die letzten Überlebenden, aber hört mir zu, ich habe das Gefühl, dass eine Emily als einzige Überlebende funktionieren könnte, vor allem, da Until Dawn es liebt, Horrortropen zu verdrehen […]“ Weirdguy149: „ Die langweilige, aber wahrscheinliche Option wird sein, dass alle außer Josh leben. Ich hoffe allerdings, dass einige Leute beim Höhepunkt des Films sterben.“

Die langweilige, aber wahrscheinliche Option wird sein, dass alle außer Josh leben. Ich hoffe allerdings, dass einige Leute beim Höhepunkt des Films sterben.“ paco-ramon: „Ja, ist es nicht der Sinn des Spiels, dass deine Entscheidungen die Geschichte verändern? Ein Film nimmt das weg.“

Über das Erscheinungsdatum des Films ist noch nichts bekannt. Und auch zum Cast der verschiedenen Figuren wurde bisher ebenfalls noch nichts offiziell verkündet.

Until Dawn ist allerdings nicht das einzige bekannte Videospiel, das ihr in Zukunft als Film genießen könnt. Auch das Blockspiel Minecraft bekommt eine Verfilmung. In der Besetzung findet man bekannte Namen, unter anderem auch den Schauspieler von Bowser:

