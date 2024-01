Jack Black wird zu mächtig: Spielt Steve im neuen Minecraft-Film mit Jason Momoa

In einem exklusiven Q&A erzählte Jack Black, wie es für ihn war, einen der bekanntesten Gaming-Bösewichte zu spielen und erklärte, wieso wir alle einen kleinen Bowser in uns haben:

Doch Minecraft ist nicht die einzige Videospieladaption, in der ihr Jack Black wieder in Action sehen könnt.

Wer ist sonst noch dabei? Neben ihm wurden bereits Jason Momoa (Aquaman), Danielle Brooks (Orange is the New Black) und Emma Myers (Wednesday) als Castmitglieder bestätigt. Regie des Films wird Jared Hess führen, der schon für Nacho Libre (2006) mit Jack Black zusammengearbeitet hatte.

Als Bowser sang sich Jack Black mit dem Song Peaches in die Herzen der Fans. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass der Schauspieler und leidenschaftlicher Gamer seine nächste große Rolle im Videospielkosmos ergattert hat und in der Film-Adaption von Minecraft zu sehen sein wird.

Nachdem Jack Black letztes Jahr als singende Riesenschildkröte in dem Super Mario Bros. Film auf der großen Leinwand zu sehen war, schnappte sich der Schauspieler nun seine nächste Rolle in einer kommenden Videospielverfilmung.

