Anlässlich des Blu-ray-Releases vom „Der Super Mario Bros. Film“ erhielt MeinMMO ein welt-exklusives Q&A mit Bowser-Schauspieler Jack Black.

Der Super Mario Bros. Film eroberte die Kinos und ist inzwischen einer der erfolgreichsten Animationsfilme überhaupt, was die Box-Office-Zahlen betrifft.

Seit dem 08. Juni.2023 ist der Film digital fürs Heimkino verfügbar. Ab dem 22.06.2023 könnt ihr ihn euch auch als DVD, Blu-ray und 4k UHD holen.

Anlässlich des Blu-ray-Releases erhielt MeinMMO ein exklusives Q&A mit Jack Black, der als Videospielbösewicht Bowser die Kinofans begeisterte. Wir haben das Interview nicht geführt, dürfen es aber exklusiv auf MeinMMO veröffentlichen.

Dabei erzählt der Schauspieler davon, wie es für ihn war, einen der bekanntesten Bösewichte der Videospielgeschichte zu spielen, wie er die Figur interpretiert und warum er der Meinung ist, dass wir alle einen kleinen Bowser in uns haben.

Hier sehr ihr einen Trailer zum „Super Mario“-Kinofilm mit Jack Black als Bowser:

Jack Black war schon früh ein Fan von Nintendo-Spielen

Super Mario Bros. von Nintendo ist das bekannteste Spiel überhaupt. Was ist deine Verbindung dazu

Jack Black: Ich habe in den achtziger Jahren angefangen, Nintendo zu spielen. Ich glaube, ich war 13 Jahre alt, als ich in der Arcade beim Corner Market auf Donkey Kong stieß.

Ich erinnere mich an die Magie dieses Spiels und daran, dass ich dachte: „Dieses Spiel lässt Pac-Man ganz schön als aussehen!“ Die Figur des Mario und sein Kampf gegen Donkey Kong, der Fässer die Straße hinunterschleudert, hatte etwas sehr Hypnotisches und Charismatisches an sich, denn man musste im richtigen Moment hüpfen und springen.

Schnapp dir den Hammer, triff die Fässer, um Punkte zu bekommen, und rette Prinzessin Peach oben auf der Spitze. Und das war’s! Donkey Kong, Prinzessin Peach und Mario waren wie die Heilige Dreifaltigkeit. Und ich erinnere mich, dass ich es stundenlang gespielt habe. Ich habe so viele Münzen in diesen Automaten gesteckt!

Warst du gespannt darauf, die Rolle des Bösewichts Bowser im The Super Mario Bros. Movie zu übernehmen?

Jack Black: Bowser ist einer der kultigsten Bösewichte in der gesamten Geschichte der Videospiele! Wer würde nicht gerne die Chance ergreifen, ihn auf die Leinwand zu bringen? Er ist furchteinflößend, mächtig und voller Unsicherheiten; eine großartige Figur, die man erforschen kann.

Jack Black ist nicht nur Schauspieler, sondern auch ein leidenschaftlicher Gamer:

Jack Black beweist, dass er einen tollen Gaming-Geschmack hat – Wünscht sich nach Last of Us einen Gaming-Western

„Bowser ist furchterregend, stark und ein Monster“

Wie bist du an die Figur herangegangen?

Jack Black: Ich bin an diese Figur als das mächtigste, böse, aber auch irgendwie sensible und unsichere Monster herangegangen, das er ist.

Es macht wirklich Spaß, eine so schreckliche Figur zu spielen, die ohne erlösende Eigenschaften, die einfach nur bösartig ist.

Und ich glaube, wir alle haben irgendwo einen kleinen Bowser in uns, hoffentlich tief begraben. Das war eine coole Sache, die ich erkunden wollte, denn ich bekomme nicht viele superböse Charaktere zu spielen.

Warum würdest du sagen, dass es wichtig ist, auch die sanftere Seite von ihm zu zeigen?

Jack Black: Bowser ist furchterregend, stark und ein Monster, aber das Lustige an ihm ist, dass er auch sensibel und unsicher ist. Und es ist toll, damit zu spielen, da das normalerweise nicht Hand in Hand geht.

Man denkt nicht, dass dieses große, Feuer speiende Monster auch eine Art Romantiker ist, der sich verliebt und eine Märchenhochzeit mit Prinzessin Peach möchte. Dieser Gegensatz ist lustig.

Er war schon immer in Prinzessin Peach verliebt.

Jack Black: Ja, aber sie ist unerwidert, weil sie ihn nie zurück geliebt hat, was ihn nur

was ihn nur noch wahnsinniger vor Liebe macht.

Vielleicht wurde ihm die Liebe seiner Eltern verwehrt, und er denkt, wenn er in Prinzessin Peach Liebe findet, wird das vielleicht die Wunden seiner feuerspeienden Kindheit heilen. Wer weiß das schon?

Bowser hat Prinzessin Peach schon immer aus der Ferne geliebt, aber er weiß nicht, wie er

sich ihr nähern soll. Außerdem, wie könnte sie ihn jemals lieben? Er ist so ein Biest.

Die Liebe zu Peach drückt Bowser im Film in der gefeierten Ballade Peaches aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

In jedem von uns schlummert ein kleiner Bowser

Inwiefern kannst du dich mit ihm identifizieren?

Jack Black: Nun, es wäre wirklich peinlich, zuzugeben, dass ich Bowser in irgendeiner Weise ähnlich bin; aber ich glaube auch, dass jeder ein bisschen Bowser in sich hat:

Ein bisschen Wut, ein wenig Zorn. Wann immer du auf der Straße fährst und jemanden im Verkehr anschreien willst, kommt dein Bowser zum Vorschein. Wann immer Sie eifersüchtig bist oder etwas haben willst, das ein anderer hat, dann ist das Bowser.

Wann immer du die dunkelsten Stellen deiner Seele findest, findest du Bowser, denn

er versteckt sich in den Schatten. Ich habe tief gegraben, um meinen inneren Bowser zu finden.

Man sagt, es macht Spaß, den Bösewicht zu spielen, weil man mit der Figur mehr aus sich herausgehen kann. Stimmst du dem zu?

Jack Black: Ja, es macht sehr viel Spaß. Und seien wir mal ehrlich, oft ist ein Film nur so gut wie sein böser Schurke.

Was wäre Star Wars ohne Darth Vader? Man braucht sie; man braucht das Dunkle. Um das Gute zu haben, muss man das Böse haben. Es fühlt sich also großartig an, diesen bösen Muskel spielen zu lassen. Es ist eine notwendige und mächtige Zutat in der Suppe; es ist das Gewürz.

Die Obsession von Bowser sorgte bei einigen sogar für Diskussionen über das Verhalten des Bösewichts:

Song im neuen Film zu Super Mario löst Streit um toxische Schildkrötigkeit aus – Soll Macho-Verhalten normalisieren

Bowser und Prinzession Peach sind völlig unterschiedliche Herrscher

Was glaubst du, warum Bowser so besessen von Prinzessin Peach ist?

Jack Black: Warum ist überhaupt jemand von etwas besessen? Ich meine, offensichtlich ist er von ihrer Schönheit, ihrer Zärtlichkeit angetan, aber sie ist auch knallhart! Sie kann sich in einem Kampf wirklich behaupten, und Bowser schätzt das.

Worin unterscheiden sich Bowser und Prinzessin Peach als Herrscher ihrer jeweiligen Königreiche?

Jack Black: Prinzessin Peach regiert mit Liebe, Respekt und Mitgefühl, während Bowser mit eiserner Faust und Wut regiert.

Er kontrolliert seine Bevölkerung mit Angst und Einschüchterung. Bowser mag auch Heavy-Metal-Musik, und er regiert mit der Kraft des Rocks.

Er wird alles zerstören, was sich ihm in den Weg stellt! Wenn sich Prinzessin Peach und Bowser auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen, wird es eine Explosion von farbigen Lichtern geben, wie man sie noch nie gesehen hat.

„Dieser Film wird toll sein, egal wo man ihn sieht“

Illumination ist ein Animationsstudio wie kein anderes.

Despicable Me ist einer meiner liebsten Animationsfilme aller Zeiten. Illumination hat es im Laufe der Jahre immer wieder geschafft, mit unglaublicher Kreativität und Humor zu glänzen.

Sie haben es einfach drauf! Ich weiß nicht, wie sie es machen oder was die geheime Zutat dort ist, aber die Gruppe von Experten, die für diese Projekte verantwortlich sind, erstaunen immer wieder. Ich freue mich riesig darüber, ein Teil eines Meisterwerks von Illumination zu sein.

Und was glaubst du, macht Nintendo-Figuren wie Mario, Donkey Kong, Prinzessin Peach oder Bowser so unvergänglich?

Jack Black: Nintendo hat eine Magie, und ihre Figuren lösen alle etwas in einem aus. Ihre Spiele machen einfach Spaß! Ich glaube, die Nintendo-Welt hat etwas, das weit in die Vergangenheit zurückreicht, sogar noch vor den Videospielen.

Nintendo und Illumination scheinen also perfekt zueinander zu passen.

Jack Black: Es ist eine großartige Zusammenarbeit, und ich bin froh darüber, denn hier sind wir nun. Ich habe den Film gesehen, und er ist wirklich klasse, und ich freue mich darauf, ihn auf die Welt loszulassen. Es ist wie damals, als Erdnussbutter und Schokolade zum ersten Mal zusammenkamen. Hmm, köstlich…

Wie war es, mit den Regisseuren Aaron Horvath und Michael Jelenic an dem Projekt zu arbeiten?

Jack Black: Fantastisch! Wir haben uns gut eingespielt und haben immer versucht, uns gegenseitig zum Lachen zu bringen und neue Ansätze für jede Szene zu finden.

Wie würdest du The Super Mario Bros. Movie beschreiben?

Jack Black: Als aufregend, lustig, romantisch, spannend, psychedelisch, nostalgisch… Dieser Film wird toll sein, egal wo man ihn sieht, aber ich empfehle dringend, ihn auf der großen Leinwand zu sehen, denn die Welten, die man sieht, wie die Mushroom Kingdom, sind so schön. So oder so, es wird euch auf jeden Fall umhauen!

Wilde Theorie sagt: Jack Black hat mit dem neuen Song im Film zu Super Mario das Internet genial reingelegt