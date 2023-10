Polizei verhaftet 5 Ex-Manager von Ubisoft nach Sexismus-Skandal

Ein Anwalt der Kläger ist der einzige, der mit der Presse spricht: Er sagt, so ein Verhalten sei ihm in 22 Jahren noch nie untergekommen. Die Polizei habe hier so gründlich ermittelt wie noch nie. Hier sei ein Verhalten bei Ubisoft etabliert worden, dass es aussah, als gehöre [Sexismus] zum kreativen Prozess: Das sei wie ein großer Spielplatz für Jungs gewesen, bei denen Frauen gegen die Wand oder zu Boden gedrückt wurde. Die Personalabteilung habe das alles gewusst.

Um was ging es bei dem Skandal damals? US-Journalit und Investigativ-Reporter Jason Schreier berichtet im Juli 2020 über skandalöse Zustände bei Ubisoft (via bloomberg ).

Die französische Polizei hat 5 ehemalige Manager von Ubisoft verhaftet, um sie in Zusammenhang mit einem Sexismus-Skandal zu befragen. Das geschieht unmittelbar vorm Release von Assassin’s Creed Mirage: Einer der Beschuldigten ist die frühere rechte Hand des Chefs Yves Guillemot: der Ober-Kreative Serge Hascoët . Der gilt nicht nur als Erfinder der “Ubisoft-Formel”, sondern auch als Schlüsselfigur in einem Sexismus-Skandal.

