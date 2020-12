Tfue angeblich live auf Twitch geswattet: „Komm mit erhobenen Händen raus“

Swatting ist strafbar und hoch gefährlich. In der Vergangenheit kam bei so einem Vorfall bereits ein Mensch ums Leben.

Was ist Swatting eigentlich? Beim Swatting ruft eine unbekannte Person bei der Polizei an und meldet ein Verbrechen bei der Adresse eines Streamers. Die Polizei rückt dann aus, weil sie erwartet, dass unter der Adresse ein Verbrechen geschieht, das sie unterbinden müssen. Der betroffene Streamer wird dann meist von der Polizei überrascht und ist sichtlich geschockt.

Die Reaktion von Tfue könnte so zu verstehen sei, dass er dem Swatter nicht die Befriedigung geben will, darauf sichtbar zu reagieren, um so klar zu machen: Das lässt mich kalt. Damit braucht ihr mir gar nicht kommen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sieben − drei =

Insert

You are going to send email to