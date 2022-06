Twitch-Streamerin sagt, sie sexualisiert sich, um davon zu profitieren und die „Macht zurückzugewinnen“

Im Gegensatz dazu verkündete die Twitch-Streamerin jedoch, dass sie kein E-Girl mehr sein will: Streamerin Amouranth will kein E-Girl mehr sein, kündigt große Änderung auf Twitch an

„Weißt du was? Wenn Jungs dir das ohnehin antun, egal, was du tust, dann kannst du auch einfach den Sack machen“, sagte Siragusa und meinte damit, dass sie sich dadurch das Geld von ihnen einstreichen kann.

Insert

You are going to send email to