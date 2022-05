Streamerin traut sich nicht auf die TwitchCon – Wegen „Stalker und konstanten Morddrohungen“

Zenith: The Last City war ein Überraschungserfolg auf Steam. Im Teaser kündigt das VR-MMORPG das erste große Update mit neuen Inhalten an.

Was sagte Sweet_Anita? Auf Twitter fragte die 31-Jährige, wo man Sicherheitspersonal für die TwitchCon buchen könnte, da ein „verrückter Obdachloser“ sie auf der Messe finden wolle. Sie berichtet im Tweet weiterhin, dass er auf ihren Discord kam und nette Leute für ihn spendeten, ohne zu wissen, was er Sweet_Anita für Nachrichten sendete.

Schon seit Jahren kämpft die 24-Jährige gegen Stalker, Cybermobbing und Morddrohungen. Die Attacken gegen sie waren so schlimm, dass sogar das FBI eingeschaltet werden musste (via refinery29.com ).

Was sagte BrookeAB? „Ich werde die letzte Zeit des Öfteren gefragt, also wollte ich euch nur sagen – Ich werde dieses Jahr nicht auf die TwitchCon gehen! Seitens Twitch ist alles in Ordnung und sie machen mit der Security einen guten Job, ich fühle mich einfach nicht sicher mit meinen Stalkern und konstanten Morddrohungen. ES TUT MIR LEID“, schrieb die Streamerin auf Twitter .

Die TwitchCon ist eine große Messe, die dieses Jahr in Amsterdam und in San Diego stattfindet. Streamer und Zuschauer aus allen Ländern finden sich dort zusammen, veranstalten Meet & Greets oder feiern einfach gemeinsam. Die Streamerinnen BrookeAB und Sweet_Anita verkündeten nun, wie viel Angst sie vor der Messe haben. BrookeAB sagte sogar ab.

