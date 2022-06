Eure Kindheit ruft: Twitch-Streamer bekämpfen sich mit Anime-Spielzeug in nostalgischem Beyblade-Turnier

Die Streamerin QTCinderella kündigte ein Beyblade-Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern an. Mit dabei sind einige bekannte Persönlichkeiten wie Ludwig oder shroud. Alle treten gegeneinander im wilden Kampf mit Plastik-Kreiseln an – es heißt: „Let it Rip!“

Was ist Beyblade? In Beyblade treten für gewöhnlich immer 2 Personen gegeneinander an. Dabei schicken sie je einen Kreisel mithilfe eines Starters in eine Arena, das „Beystadium“. In der Arena rotieren beide Blades herum und berühren sich im Optimalfall auch. Wer zuerst aus dem Beystadium gekickt wird oder aufhört, sich zu drehen, hat verloren.

Ein Beyblade besteht allerdings nicht nur aus Plastik, sondern aus drei Teilen, die nach jeweils drei Kriterien bewertet werden:

Attack Ring: Angriff – Der obere Teil eines Blades.

Weight Disk: Abwehr – Der Metallring in der Mitte eines Beyblades.

Blade Base: Ausdauer – Der untere Teil, samt Standfuß.

Von Beyblade gab es sowohl einen Manga, als auch eine Anime-Serie und 33 Videospiele, wovon 9 außerhalb Japans erschienen. „Let it Rip!“, war dabei der ikonische Satz, der gedroppt wurde, sobald man die Kreisel in die Arena schickte.

Beyarena, Beyblades und Starter (via meinspielzeug.ch).

Die Details des Beyblade-Turniers von Twitch-Streamerin QTCinderella

Was ist das für ein Turnier? Das „super epische Beyblade-Turnier“ findet als Double-Elimination statt und schickt 32 verschiedene Streamer in den Ring. Alle werden samt ihrer Beyblades und deren Kategorisierung im Trailer von QTCinderella auf Twitter vorgestellt.

Kommentiert wird das ganze von geübten Profis: Slime und Rich Campbell, die schon etliche offizielle E-Sport-Turniere von WoW, CoD oder Smash Bros. begleitet haben. Außerdem übernimmt Aiden McCaig, der Gründer von EndGameTV, den Posten des Schiedsrichters.

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wer nimmt teil? Alle 32 Twitch-Streamer haben wir euch in der Übersicht aufgelistet – klappt die Spoiler-Box auf für einen Blick auf die Teilnehmer:

Alle Teilnehmer in der Übersicht

scarra

Sydeon

iitzTimmy

PaymoneyWubby

Alluux

andreaBotez

AnthonyZ

Blaustoise

bnans

brodin

cyr

KristoferYee

Ludwig

codemiko

minx

Myth

NiceWigg

Ovilee

peterPark

PointCrow

sonii

Atrioc

xChocoBars

rayC

jhbTeam

noahJ456

maya

water

jakenbakeLive

willNeff

shroud

Wann und wo startet das Turnier? Das Beyblade-Turnier startet am Sonntag, dem 5. Juni, um 22 Uhr auf dem Twitch-Kanal von QTCinderella.

Wenn ihr also Lust habt, in Nostalgie zu schwelgen, könnte sich ein Besuch bei der Twitch-Streamerin lohnen.

Mehr zu Twitch auf MeinMMO: 15 deutsche Twitch-Streamer versammeln sich zusammen in einem Haus für eine große LAN-Party