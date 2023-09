Gericht bestellt Twitch-Streamerin ein – Nachdem sie ihren Beruf nennt, muss sie nicht erscheinen

Auch, wenn sich nicht zweifelsfrei nachvollziehen lässt, was genau das Gericht dazu bewogen hat, Kalei als Geschworene auszuschließen, scheint es, als wüssten derartige Institutionen noch nicht so recht, wie sie mit diesen Influencern umgehen sollen, die hauptberuflich Leute im Internet unterhalten.

In einigen Kommentaren führte sie weiter aus, dass sie zunächst lediglich angegeben habe, selbstständig zu sein. Nach weiteren Ausführungen dazu, wie das Ganze funktioniere, sei sie vom Geschworenen-Dienst entlassen worden (via X ).

Was war das für eine Situation? Auf Twitter/X teilte die Shooter-Streamerin Kalei Renay am 5. September 2023 mit, dass sie im Warteraum für potenzielle Geschworenen säße. Die 23-Jährige war offenbar belustigt von der Vorstellung, über das Schicksal eines Menschen mitentscheiden zu können.

Was hat es mit dem Gerichts-Termin auf sich? Im US-amerikanischen Rechtssystem sind es zumeist die Geschworenen, die über die Schuld eines Angeklagten entscheiden. Bürger können damit rechnen, alle paar Jahre einen Brief zu erhalten, in dem sie als Geschworene berufen werden.

