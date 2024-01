Twitch-Streamer strandet ohne Geld in Japan, weil eine große Spende plötzlich zurückgezogen wird

In der Welt der Twitch-Spenden kann eine Anfechtung durch Zuschauer zu Rückbuchungen führen, was wiederum zu Unsicherheiten bei der Finanzierung solcher Reisen führen kann. Trotzdem gibt es unterschiedliche Meinungen auf Reddit darüber, inwiefern der Streamer selbst für die Entwicklungen verantwortlich ist:

So reagiert die Community . Die Reaktionen in der Twitch-Community sind gemischt. Einige zeigen Verständnis und Mitgefühl für Kris’ unvorhergesehene Situation, während andere kritisch hinterfragen, ob er hätte vorsichtiger mit den gespendeten Geldern umgehen sollen.

Chef ruinierte seine Firma in 59 Sekunden auf Twitch – Was wurde aus ihm?

Kris befand sich plötzlich in einer prekären Situation und bezeichnete sich selbst als “obdachlos” in einem fremden Land, da die ursprünglichen Mittel für die Reise nicht mehr verfügbar waren. In einem emotionalen Twitch-Stream teilte Kris seine Situation mit der Community, indem er erklärte, dass er bankrott sei und sich in einer verzweifelten Lage befindet.

Ein schwedischer Twitch-Streamer namens Kris, auch bekannt als 'RelicKris', findet sich in einer prekären Lage in Japan wieder, nachdem die Bank eines Spenders die für seine Reise bestimmten Spendengelder zurückgezogen hat.

