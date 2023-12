Twitch-Streamer erklärt, warum ein vermeintlicher Urlaub eigentlich die stressigste Zeit des Jahres ist

Der Twitch-Streamer LetsHugo möchte Anfang Januar mal in den Urlaub, doch seine Community denkt, er mache ständig Urlaub. Der Twitch-Streamer ist anderer Meinung und sagt, sein Chat hätte keine Ahnung, was Urlaub ist und was nicht, eine Reise sei die stressigste Zeit des Jahres gewesen.

Wie kam es zu der Situation? Kurz nach Start seines Streams, sprach der Twitch-Streamer LetsHugo über seinen anstehenden Urlaub. Anfang Januar möchte der Influencer für einige Tage vereisen, und wies deshalb seine Zuschauer darauf hin, dass er in dieser Zeit nur verkürzt, für 1–2 Stunden täglich, streamen werde.

Daraufhin, wunderten sich einige Zuschauer im Chat, dass LetsHugo schon wieder in den Urlaub fahren würde. In diesem Moment verlor der Streamer die Fassung und rief: „Euer Problem ist, ihr checkt nicht, was Urlaub ist und was nicht.“

Nicht jede Reise ist ein Urlaub

Warum soll ein Urlaub die stressigste Zeit des Jahres gewesen sein? Der letzte richtige Urlaub des Streamers soll wohl im August in Barcelona gewesen sein. Seit dem war er nur noch beruflich als Content Creator unterwegs. Vor allem die Japanreise hat dem Streamer wohl gut zugesetzt:

Japan war alles, aber kein Urlaub. Japan war das Schlimmste dieses Jahr, vom Stress und alles her. LetsHugo in seinem Stream

Der LetsHugo reiste für Content nach Japan, um von dort an verschiedenen Orten „In-Real-Life“-Streams zu machen. Auch sein Reise-Video nach Tokio hat heute über 350.000 Aufrufe auf YouTube erzielt. Die Reise galt also nicht wie von den Zuschauern angenommen einem Urlaub, sondern war beruflicher Natur.

Was ist mit den anderen Reisen? Der Twitch-Streamer war vor kurzem auch in Österreich, wie er selbst im Stream sagt. Auch wenn er den genauen Grund für seine Reise nicht nennt, betont er, dass es sich hierbei nicht um einen Urlaub gehandelt habe.

Österreich war alles, aber kein Urlaub. LetsHugo in seinem Stream

Hier könnt ihr den Streamausschnitt sehen:

Warum reisen Influencer viel, machen aber wenig Urlaub? Egal ob Streamer, YouTuber oder Instagrammer, Influencer leben von den von ihnen erstellten Inhalten. Die Möglichkeiten von daheim aus, interessante Inhalte zu erstellen, ist jedoch begränzt. Andere Länder und Kulturen sind spannend und lassen sich gut der eigenen Zuschauerschaft zeigen.

Als Selbstständige verdienen viele Influencer zudem nur Geld, wenn sie auch arbeiten. Deshalb sind Urlaubsreisen immer auch verlockend, um nebenbei etwas Geld zu verdienen.

Viele Influencer reisen deshalb, um die Welt, um interessantere Inhalte zu erstellen. LetsHugo war während seiner Japanreise häufig live und erkundete das Land.

Was also im ersten Moment für die Zuschauer wie ein Urlaub wirkt, kann für die Influencer viele eng-getaktete Termine bedeuten.

