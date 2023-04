Twitch-Streamer wird aus MMORPG gebannt, droht jetzt geheime Machenschaften der Entwickler offenzulegen

Odablock, ein Twitch-Streamer und YouTuber, macht vor allem Content zum MMORPG Old School RuneScape. Doch nun wurde er dort gebannt – zu Unrecht, wie er findet. In einem Video erklärt er die Situation aus seiner Sicht und rechnet mit einem Mitarbeiter von Jagex ab.

Was ist genau passiert? Am 13. April hat Odablock ein Video auf YouTube hochgeladen, in dem er davon berichtet, dass zwei seiner Accounts in Old School RuneScape permanent gesperrt wurden. Schon dort äußerte er die Vermutung, dass ein bestimmter Mitarbeiter vom Entwickler Jagex der Grund sein könnte.

Zwei Tage später veröffentlichte der Streamer ein weiteres Video mit dem Titel: “The Disgusting Corruption Within Jagex”. Darin beschreibt er genauer, was – aus seiner Sicht – der Grund für die Sperre ist und wo er Korruption bei der Firma sieht.

So soll der Mitarbeiter Mod Trident, Anti-Cheating-Spezialist der Firma, für den Ban verantwortlich sein. Der wiederum hat eine Beziehung zu einer RuneScape-Streamerin, die bestimmte Leute gesperrt sehen möchte, obwohl sie selber Dreck am Stecken haben soll.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen, allerdings fassen wir euch im Artikel die wichtigsten Infos zusammen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sagen die Entwickler zu den Vorwürfen? Eine offizielle Aussage von den Entwicklern zu den Vorwürfen gibt es nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt, am 17. April um 14:00 Uhr, ist Odablock noch gesperrt.

Odablock stört sich an Stella, vermutet, dass ihr Freund ihn gesperrt hat

Was sagt der Streamer? Odablock betont direkt zu Beginn, dass sich seine Kritik vor allem an eine Person richtet und die meisten Mitarbeiter von Jagex respektvoll seien. Dann liest er die Nachricht zu seinem Ban vor. Dort heißt es unter anderem:

Das Anti-Cheating Team hat uns kontaktiert, nachdem sie einen Routinecheck durchgeführt haben, und uns darüber informiert, dass zwei von deinen Accounts gesperrt wurden – Bald und Omar. Der Grund für die Sperren sind die erheblichen Stunden an bezahltem Account-Service auf beiden Accounts. Das Team war bei seinen Nachforschungen äußerst gewissenhaft, da es sicher sein wollte, dass die Informationen korrekt sind.

Im Klartext soll der Spieler also andere Leute bezahlt haben, um seinen Account zu spielen. Das sei gegen die Terms of Service. Zwar dürfe Odablock Rückfragen stellen, doch die Entscheidung über die Sperren sei endgültig.

Der Streamer zeigt sich über diesen Aussagen irritiert:

Sein Account Omar habe noch nie für einen Service bezahlt.

Er teilt sich jedoch den Account mit zwei guten Freunden, was jedoch nicht verboten ist, wie die Entwickler selbst in einem Livestream betonten.

Er habe zwar mal vor zwei Jahren jemanden bezahlt, um den Account Bald von 90 auf 94 spielen zu lassen, doch wieso sollte das jetzt bei einem Routinecheck auffallen? Und selbst wenn, würde die bezahlte Zeit keinen permanenten Ban rechtfertigen, wenn er die Sperren mit denen von anderen vergleicht.

Odablock habe zudem weitere Accounts, wo er Gold für Echtgeld gekauft habe und sogar einen, wo er offen im Livestream erzählt hat, dass er Services gekauft habe. Die wurden jedoch nicht gesperrt.

Er vermutet, dass der Jagex-Mitarbeiter Mod Trident und seine Freundin, die Twitch-Streamerin Stella, es explizit auf ihn abgesehen hätten. Dass die beiden ein Paar sind, haben sie selbst bestätigt.

Wie kommt er darauf? Die Sperre kam kurz nachdem der Streamer eine große Menge Ingame-Währung gesammelt hat. Die holte er sich von seiner Community als “Eintrittsgeld” für Clan-Events. Zur Sicherheit sprach er dies mit Mod Trident ab, um nicht versehentlich gesperrt zu werden.

Er bekam das Ok vom Entwickler. Den Gesprächsverlauf sieht man im Video.

Allerdings vermutet Odablock, dass er mit seinem Event nun eine große Konkurrenz für die Streamerin Stella sei, denn sie mache mit ihrer Community genau das Gleiche. Daraus resultiere seine Sperre.

Was ist das Problem mit Stella? Für Stella hat der Streamer offensichtlich nur wenig übrig. In seinem Video betont er, dass einige Spieler in Old School RuneScape um Ingame-Währung betrogen und Schulden im Wert von umgerechnet 50.000 Dollar bei anderen Spielern haben sollen.

Sie soll außerdem schon mehrfach Ingame-Währung für echtes Geld verkauft haben. Sie wurde dafür in der Vergangenheit sogar mal gesperrt.

Für Stella soll Mod Trident schon in der Vergangenheit Leute gesperrt haben. Als Beispiel nennt Odablock einen Spieler, der in den Deathmatch-Events von Stella betrogen haben soll. Da diese Deathmatches allerdings kein echter Spielmodus sind, sondern nur ein Community-Event, hat der gesperrte Spieler gegen keine offizielle Regel verstoßen, wurde aber trotzdem so bestraft.

Auffällig sei obendrein, dass nach der Sperre von Odablock alle Mitschnitte auf Twitch von Stella gelöscht wurden.

“Ich muss Vergeltung üben und alles offenlegen”

Wie geht es weiter? Auffällig sei zudem, dass viele Freunde und Bekannte von Odablock ebenfalls gebannt wurden, für unterschiedlichste Gründe. Ingame gab es zudem Proteste seiner Community, die eine Entsperrung fordern.

Der Streamer habe es sich nun zur Aufgabe gemacht, Vergeltung zu üben und “alles offenzulegen”. Er fordert seine Zuschauer zudem auf, die Vorgänge Jagex zu melden.

Wie es um das Spiel RuneScape allgemein steht, erfahrt ihr hier:

RuneScape ist aktuell beliebter als vor 10 Jahren – Das macht den MMORPG-Klassiker auf Steam so interessant