Twitch Drops kehren in Call of Duty: Modern Warfare zurück und wir erklären euch in drei Schritten, wie ihr die kostenlosen Items abgreift.

Was sind Twitch Drops? Es handelt sich dabei um Belohnungen, welche Twitch-Zuschauer für das Anschauen von Live-Streams eines Spiels verdienen können. In Call of Duty: Modern Warfare sind das beispielsweise temporäre Erhöhung der Waffen-XP, neue Sprays oder Embleme.

In drei Schritten an Gratis-Items

Was müsst ihr tun, um an die Items zu kommen? Wir erklären euch anhand dieser drei Schritte, was genau ihr tun müsst, um die Twitch-Drops in Call of Duty: Modern Warfare zu erhalten.

Schritt 1 – Besorgt euch einen CoD-Account

Registriert euch für das Call-of-Duty-Konto, das euch einige Vorteile beschert. Dazu gehören Crossplay in Modern Warfare, neuesten Informationen zum Spiel und personalisierten Statistiken. Euer Konto legt ihr auf der offiziellen Website an.

Schritt 2 – Verbindet euren Account mit Twitch

Verbindet jetzt euer Call-of-Duty-Konto mit eurem Twitch-Account. Es ist nötig, dass ihr es erneut verknüpft, solltet ihr bereits einen Account haben, denn nur so stellt ihr sicher, dass ihr die nötigen Berechtigungen besitzt, um Belohnungen zu erhalten.

Schritt 3 – Zuschauen und abgreifen

Startet jetzt Twitch und sucht euch die Streamer aus, die CoD: Modern Warfare spielen. In Streams, die für die Drops zugelassen sind, wird ein Hinweis darauf angezeigt. So wisst ihr, dass ihr beim Zuschauen die Items verdienen könnt. Klicke jetzt den Stream an und ihr bekommt die Twitch Drops.

Diese Items greift durch Twitch Drops in CoD: MW ab.

Twitch Drops sind wichtig

Was genau gibt es für Items? Ihr könnt diese Gegenstände bekommen:

Eine Stunde zugeschaut: Prime Watcher-Emblem

Zwei Stunden zugeschaut: Restless Sleeper Spray

Drei Stunden zugeschaut: Eine Stunde doppelte Waffen-EP

Vier Stunden zugeschaut: Hard Landing animierte Visitenkarte

Welchen Vorteil hat so eine Aktion? Wie man anhand des Hardcore-Shooters Escape from Tarkov sehen kann, kann eine Twitch-Drop-Aktion dazu führen, dass die Spielerzahlen eines Titels stark ansteigen. Es fördert den Erfolg eines Spiels.