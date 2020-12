Auf dem Twitch-Kanal „RowdyRogan“ könnt ihr euch eigentlich Gameplay zur Call of Duty: Warzone von einem 6-Jährigen ansehen, der oft mit seinem Vater das Battle Royale spielt. Doch nun wurde der Junge im Grundschul-Alter von CoD live im Stream gebannt.

Was ist passiert? Am 9. Dezember zockten ein junger Twitch-Streamer und sein Vater auf ihrem gemeinsamen Twitch-Kanal „RowdyRogan“ eine Runde Call of Duty: Warzone.

Gerade als sie wieder ein Duo-Match starten wollten, ploppte bei dem 6-jährigen Jungen Rogan die fatale Meldung auf: „Account permanently banned“. Auf Twitter veröffentlichten die beiden die entsprechende Szene aus dem Stream:

Wie einige von euch vielleicht wissen, wurde Rogan heute Nacht im Stream von Warzone gebannt. Wir versuchen derzeit gemeinsam mit dem Team mit der Situation umzugehen und halten euch auf dem Laufenden. Danke für all eure Unterstützung. #FreeRogan

Vater und Sohn zeigen sich sichtlich betroffen über den Bann. Der junge Rogan verlässt niedergeschlagen den Raum und auch den Vater hat es mitgenommen.

Wer ist RowdyRogan? Rogan und sein Vater nennen sich auf ihren „Social Media“-Kanälen „RowdyRogan“. Auf Twitch heißt es in der Kanal-Beschreibung, dass Rogan der jüngste gesponserte Spieler überhaupt ist.

Schon im Alter von 5 Jahren machte er mit seinem Warzone-Gamplay auf sich Aufmerksam und ist Teil der „FaZe5“. Das ist eine Art Rekrutierungs-Abteilung des großen FaZe-Clan, die aktuell ein Team in der „Call of Duty League“ stellen. Rogan gehört derzeit zu den Top 20 Anwärtern, die eine Chance auf eine komplette Aufnahme in die E-Sport-Organisation haben.

Neben Twitch betreibt er mit seinem Vater auch einen YouTube-Kanal.

Wieso kam nun der Bann? Darüber lässt sich derzeit nur spekulieren. Activision Blizzard gab bisher nach Aussage des Vaters von Rogan kein Statement zum permanenten Bann ab.

In ihren Nutzungs-Bedingungen gibt Activision an, dass sie es sich selbst offen halten, die betroffenen Spieler über den Grund eines Banns zu informieren oder eben nicht. Doch möglich wäre tatsächlich der offensichtlichste Grund: sein Alter.

Nach den Nutzungs-Bedingungen von Activision dürfen Spieler ab 13 Jahre ihre Produkte nutzen. Mit der Aufsicht der Eltern sogar schon früher. Allerdings gelten für die Erstellung und Nutzung eines Activision-Accounts noch einmal andere Regeln. Hier gilt:

Gemäß der vorgeschriebenen Altersfreigabe oder anderer Beschränkungen dürfen Sie nur dann ein Activision-Konto anlegen, wenn Sie (i) das 18. Lebensjahr vollendet haben und als „natürliche Person“ des Landes gelten, in dem Sie wohnen, oder (ii) Ihre Erziehungsberechtigten oder Vormünder diese Vereinbarung und die Datenschutzrichtlinie von Activision in Ihrem und auch in ihrem eigenen Interesse lesen und akzeptieren, falls Sie zwischen 13 und 18 Jahren alt sind. Auszug aus den Activision Nutzungs-Bedingungen Abs. 10 / B

Dieser Absatz liest sich so, als dürfen Spieler unter 13 Jahren keinen Activision-Account nutzen. Da dieser Account für das Spielen der Warzone jedoch unbedingt notwendig ist, sind jüngere Spieler von dem Battle Royale wohl ausgeschlossen.

Auch falsche persönliche Angaben im Activision-Account können zu einem Bann führen. Wurden bei der Erstellung unrichtige Daten eingegeben oder verwendet man den Account eines anderen als seinen eigenen Haupt-Account, könnte auch das zu einem Bann führen.

Wie seht ihr das Thema mit jungen Spielern von Ego-Shootern wie Call of Duty? Denkt ihr, die Kleinen sollten vor den Szenen im Spiel geschützt werden oder ist es die alleinige Entscheidung der Eltern, was sie ihrem Kind vorsetzen?

