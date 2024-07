Traumhafter WQHD-Monitor für Valorant: Die goldene Mitte zwischen FHD und 4K ist jetzt so günstig wie nie bei Amazon!

Ihr wollt einen stattlichen WQHD-Monitor mit eindrucksvoller Qualität? Dann könnt ihr ihn euch jetzt günstig bei Amazon im Angebot schnappen.

Der LG Electronics Ultragear Monitor ist sowohl perfekt für Story- als auch Shooter-Spieler. Dank seiner Größe von 27 Zoll habt ihr eure Gegner in Valorant genau im Blick und könnt auf die reaktionsschnellen Vorteile zurückgreifen. Zeigt euren Freunden, was ein schneller Monitor ausmacht und trefft euer Ziel so schnell wie ein Blitz. Bedenkt, dass dieses geniale Angebot bei Amazon befristet ist.

Wenn ihr noch nach mehreren Monitoren jeder Kategorie sucht, klärt euch Michael bestens auf. Verschärft eure Leistung mit den richtigen Gadgets. Hier stellt euch übrigens Benedikt hervorragende Mäuse für Shooter vor.

Ein WQHD-Monitor mit immenser Qualität – 144Hz und Resolution+

Die WQHD-Auflösung ist gestochen scharf und im Gegensatz zu FHD eine deutliche Steigerung. Bei einer Größe von 27 Zoll ist diese Auflösungsintensität tatsächlich die beste Wahl. Seht glasklar die Strukturen von Gebäuden in Night City von Cyberpunk 2077, wenn ihr euch durch die Umgebung bewegt. Erkennt deutliche Feinheiten jeder Welt und taucht noch mehr ins Spielgeschehen ein.

Dank der Nano IPS-Technologie liefert euch der Bildschirm lebensechte Farben und einen breiten Betrachtungswinkel, um sicherzustellen, dass jedes Bild in seiner vollen Pracht dargestellt wird. Insbesondere farbenfrohe Welten wie Elden Ring oder Dying Light 2: Stay Human kommen richtig gut zur Geltung.

Ein WQHD-Monitor mit Heimvorteil

Mit einer Reaktionszeit von nur 1ms werden Bewegungen flüssig und ohne störende Schlieren dargestellt, was besonders wichtig bei schnellen Action-Spielen oder Shootern ist.

Die hohe Bildwiederholrate von 144Hz wirken sich extrem auf das Gameplay aus. Nicht nur bei Shootern, um flüssiger zu reagieren, sondern auch bei Action-Spielen wie Nioh. Wenn ihr eine Weile von 60Hz auf 120Hz und aufwärts wechselt, werdet ihr den Unterschied schnell merken.

Zusätzliche Features wie Super Resolution+ zur Verbesserung der Bildqualität, Motion Blur Reduction zur Reduzierung von Bewegungsunschärfe sowie die Unterstützung von NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync für eine optimierte Darstellung ohne Tearing oder Ruckeln machen diesen Monitor zu einer ausgezeichneten Wahl.

Häufig gestellte Fragen Welche Auflösung bei wie viel Zoll? Bis Maximum 27 Zoll könnt ihr auf FHD setzen. Ab 27 Zoll und aufwärts würde ich euch meistens eher zu einer WQHD-Auflösung raten, da mehr Größe schließlich mehr Pixel benötigt, um Inhalte besser und schärfer darzustellen. Wenn ihr auf einem kleinen 24-Zoll-Bildschirm in 4K oder UHD spielt, erkennt ihr geringere Unterschiede kaum. Bei einem großen Monitor ab 32 Zoll aufwärts sieht es bereits anders aus.

