Fans hoffen nach dem Trailer von Vaiana 2 auf einen guten Film – Doch eine Sache bereitet jetzt schon Sorgen

Doch nicht nur ein 2. Teil ist geplant. Auch eine Realverfilmung des ersten Films, in der ihr Dwayne Johnson wieder als Maui sehen werdet, ist aktuell in Arbeit.

Wann erscheint Vaiana 2? Vaiana 2 könnt ihr noch dieses Jahr auf der großen Leinwand sehen. Am 28. November 2024 wird der Disney-Film in die deutschen Kinos kommen.

Während er beim ersten Film für Songs wie How Far I’ll Go und You’re Welcome verantwortlich war, wird der 44-Jährige für die Fortsetzung keine Musik mehr schreiben.

Am 7. Februar 2024 wurde der erste Trailer zu Vaiana 2 veröffentlicht. Doch obwohl die User auf reddit hoffen, dass die Disney-Fortsetzung gut wird, äußern einige wegen einer Sache jetzt schon Bedenken und befürchten, dass der Film deswegen nicht an den Vorgänger herankommen könnte.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to