Mit Tiny Tina’s Wonderlands kommt ein neuer Fantasy-Ableger der Borderlands-Reihe immer näher. In einem neuen Video gibt es nun einen kleinen Einblick in das Gameplay, das wir erwarten können.

Was ist das für ein Spiel? “Tiny Tina’s Wonderlands” wirft euch mitten in ein waschechtes Tabletop-RPG in Videospielform, das von der namensgebenden Tina geleitet wird.

Im Grunde wie der legendäre Borderlands-2-DLC mit ähnlicher Prämisse, den ihr übrigens gerade als PS-Plus-Spiel nachholen könnt – nur eben als vollwertiges, eigenständiges Spiel.

Wonderlands erscheint am 25. März 2022 und immer mehr Informationen zu dem Spiel werden bekannt.

Nachdem wir schon einige Klassen kennenlernen durften, wurde nun ein erster Einblick ins Gameplay von dem Gaming-Portal “IGN” veröffentlicht. Dort berichtet Seth Macy von seinen ersten Eindrücken aus einer Testversion des Spiels – und zeigt so gleichzeitig, was sich Spieler von den Wonderlands erwarten können.

Wonderlands gießt Nahkampf, heftige Kanonen und Fantasy in denselben Topf

Was ist zu sehen? Unübersehbar in dem Video ist der Fantasy-Einschlag, den das Spiel gegenüber Borderlands hat. Anstatt karger Wüstenplaneten oder abgefahrener Space-Städte sehen wir ein idyllisches Schloss, das kurz danach von einer Skelett-Armee überrannt wird, oder eine Lagune voller Piratenschiffe.

Der bekannte, etwas bekloppte Borderlands-Humor gehört auch dazu. So kommt der Spieler etwa an eine Zugbrücke, die irgendwie abgesenkt werden muss. Anstatt auf Klettermanöver oder Angriffe zu setzen, versucht sich der Spieler aber an liebevollem Gesäusel, um die Tür vom Öffnen zu überzeugen – erfolgreich.

Dörfer und schiefe Türme gehören zum Weltbild dazu, genau wie Katapulte oder garstige Monster, die anstatt der gewohnten Psychos über den Bildschirm wetzen und nur darauf warten, erledigt zu werden.

Und um das zu tun, können Spieler auf verschiedenste Angriffsarten setzen. Das Haupt-Werkzeug der Vernichtung bleiben die abgefahrenen Waffen, die wir auch aus Borderlands kennen, nur eben mit Fantasy-Einschlag.

Tina manövriert euch durch die Wonderlands

Dazu kommen aber auch Nahkampf-Manöver und -Waffen, die wichtige Boni für eure Builds liefern können, sowie waschechte Zauberei.

Letztere ersetzt weitestgehend die Granaten aus den Spielen und kommt in allen möglichen Formen und Farben daher. Im Video sind beispielsweise ein magischer Rabe, ein krachender Blitz und aus Portalen herabstürzende Kometen zu sehen. Noch während die Zauber ihre Opfer suchen, kann man gleichzeitig mit Nahkampf- und Schusswaffen weiter attackieren. Chaotisch, aber offenbar auch sehr abwechslungsreich.

Was fehlt im Video? Was in dem Gameplay-Video keine Rolle spielte, ist die ungewöhnliche offene Welt des Spiels. Die “Overworld” ist nämlich an ein Tabletop-RPG angelehnt und zeigt eure Charaktere in Form kleiner Spielfigürchen. Diese Welt hat ihre ganz eigenen Tücken und Features. Die Overworld stellen wir euch hier einmal gesondert vor.