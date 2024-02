Warum ein DLC zu einem 12 Jahre alten Loot-Shooter der beste ist, den ich jemals gespielt habe

Die Loot-Shooter-Reihe Borderlands hatte im Laufe der Zeit viele beliebte DLCs. MeinMMO-Autor Nikolas Hernes hat in Borderlands 2 seinen Lieblings-DLC, der auch nach 11 Jahren noch nicht getoppt wurde.

Ich liebe Borderlands 2. Kaum ein Spiel habe ich so oft durchgespielt wie den legendären Loot-Shooter. Ganz besonders in Erinnerung bleiben mir die DLCs im Spiel, die nicht nur neue Charaktere einführen, sondern auch das Spiel und die Meta maßgeblich beeinflusst haben. Neben 2 neuen Charakteren und später erschienenen kleinen Kampagnen gab es 4 große Kampagnen-DLCs.

Captain Scarlett and her Pirate’s Booty

Mr. Torgue’s Campaign of Carnage

Sir Hammerlock’s Big Game Hunt

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep

Der für mich beste DLC ist dabei Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. Der DLC ist quasi eine spielbare DnD-Runde der Charaktere Brick, Mordecai und Co. Die Explosions-Expertin Tiny Tina ist dabei der DM.

Was den DLC so besonders macht, erkläre ich euch in 5 Punkten.

1. Fantasy trifft auf Geballer

Da das Spiel eine spielbare DnD-Kampagne ist, sehen wir im Setting, der Story und den Gegnern einen Fantasy-Einschlag. Anstatt Roboter zu bekämpfen, kämpfen wir gegen Drachen, Untote und Zauberer.

Dabei werden Fantasy-Klischees aufs Korn genommen und auch die Sidequests sind Referenzen klassischer Fantasy-Geschichten. Die Hauptstory widmet sich der klischeehaften Rettung einer Prinzessin.

Ich bin kein großer Fantasy-Fan, doch die Anspielungen in Kombinationen mit dem vertrauten Schießen sorgt für eine gute Mischung, die selbst DnD-Noobs wie mich immer wieder amüsiert.

2. Das Spiel mit seiner DnD-Kampagne funktioniert richtig gut

Die DnD-Kampagne im Hintergrund ist nicht nur die Ausgangssituation, sondern wird auch innerhalb des Spiels genutzt. Beispielsweise ändert Tiny Tina als DM einfach mitten im Spiel die Gegner und das Szenario. Auch die D20-Würfel werden als Truhen benutzt, die euch zufälligen Loot geben.

Die Kommentare der bekannten Charaktere aus dem Off sorgen für eine gute Brise Humor, die nicht nur für Überraschungen sorgt, sondern auch das eigene Verhalten beeinflusst. Wenn Brick einem sagt, man soll auf etwas draufhauen, dann haut man eben darauf.

3. Die neuen Items und Waffen sind richtig gut

Abseits von der Story hat das DLC auch spielerisch einiges zu bieten. Schaut man sich einige der stärksten Builds an, dann sind oft Klassen-Mods aus diesem DLC enthalten. Die Buffs auf Skills, die man dort bekommt, sorgen für enorm starke Builds, vor allem für Salvador und Zer0.

Die Waffen im DLC haben dabei auch interessante Mechaniken. Ich erinnere mich gerne an die Schrotflinte Swordsplosion , die explodierende Schwerter schießt.

4. Die Rückkehr einer der besten Bösewichte

Der Bösewicht in Assault on Dragon Keep ist der Handsome Sorcerer. Wie der Name schon verrät, ist es die Fantasy-Version von Handsome Jack. Im DLC erwarten uns dann wieder Gespräche von ihm, in denen er uns beleidigt und uns unsere Kompetenz abspricht.

Der Kampf gegen ihn ist meiner Meinung nach sogar deutlich besser als der Endboss im Hauptspiel, da hier Mechaniken, abseits von kritischen Punkten genutzt werden. Auch die Phasen des Kampfs spielen sich unterschiedlich.

5. Am Ende wirds sogar emotional

Im folgenden Abschnitt folgen Spoiler zu Story des DLCs. Wer es noch spielen will, sollte diesen Abschnitt skippen.

Borderlands ist für seinen fast schon infantilen Humor bekannt. Deswegen war ich sehr überrascht, wie emotional und vergleichsweise ruhig das Ende des Spiels ist. Es geht um Roland, den ersten Vault Hunter aus Teil 1, der in Teil 2 von Handsome Jack getötet wurde. Tiny Tina wird hier emotional und es wird gezeigt, dass sie den Tod von Roland noch nicht verarbeitet hat.

Die ganze DLC-Kampagne werden kleine Hinweise gebracht und es wird angedeutet, dass Tina damit Probleme hat. Am Ende sorgt das für einen traurigen Moment, in dem die Charaktere Tina trösten.

Ein kleiner Bonus-Punkt ist der Preis von 10 €. Dafür bekommt man unglaublich viel Inhalt, eine gute Story im Borderlands-Universum und Unmengen an Items und Waffen, die eure Builds auch außerhalb des DLCs beeinflussen können.