Nutzer auf TikTok erfinden Rollenspiel, bei dem euch Katzen etwas verkaufen – Das steckt hinter dem Hype

Auf TikTok kursieren derzeit Videos von Katzen, die eine bestimmte Währung von euch haben wollen: Dabloons. Wir von MeinMMO erklären, was es mit dem Trend auf sich hat.

TikToker haben einen fiktionalen Markt kreiert, der über eine Katzen-Währung namens „Dabloons“ läuft. Angefangen hat alles mit einem Hamburger, „verkauft“ vom TikToker Sweezy, der angibt, den Trend gestartet zu haben. Allerdings haben angeblich Nutzer seinen Post kopiert ohne ihn zu markieren, weshalb das Original nun offline ist.

Das TikTok-Spiel erinnert an ein altes Khajiit-Meme aus The Elder Scrolls. „Kahjit has wares if you have a coin“, sagt dabei ein katzenähnlicher Mensch zu den Spielern.

„Das kostet dich… 4 Dabloons!“

Was ist das für ein Trend? Wenn ihr durch TikTok scrollt, begegnet euch irgendwann eine Slideshow, die euch etwas anbietet. „Hallo Reisender, du bist bestimmt hungrig vom ganzen Scrollen“, steht im ersten Bild. Das zweite zeigt einen saftigen Burger, das dritte sagt: „Aber das kostet dich…“ und dann erscheint ein Bild von einer Katze, die 4 ihrer Toe Beans zeigt und „4 Dabloons“ von euch haben möchte.

Es folgten viele weitere Beispiele, wo euch Katzen etwas verkaufen wollen. Nutzer machten daraus einen richtigen Markt und notieren, wie viele Dabloons sie aktuell haben. Manche Posts rufen außerdem dazu auf, mit der aktuellen Anzahl an Dabloons zu kommentieren, die man gerade besitzt.

Auch wir von MeinMMO haben ein Tiktok dazu gemacht:

Mittlerweile gibt es über 20.000 Clips zu dem Trend. Nutzer verwenden dafür das ursprüngliche Meme, oder filmen ihre eigene Katze. Außerdem gibt es Posts, die euch Dabloons schenken. Oder solche, die euch überfallen (via TikTok).

Was sind Dabloons? Es handelt sich dabei um einen riesigen Witz, denn Dabloons sind keine echte Währung. Sie könnten lediglich etwas mit den Zehen von Katzen zu tun haben. Nutzer vermuten, man wolle sich damit über Kryptowährungen lustig machen.

Habt ihr auch schon Posts zu dem Dabloon-Trend gesehen? Macht ihr mit? Falls ja – Wie viele Dabloons besitzt ihr derzeit? Oder findet ihr den ganzen Witz einfach nur absurd? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!